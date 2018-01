London után újabb F1-es utcai parádék jönnek 2018-ban

Sean Bratches, az F1 kereskedelmi igazgatója továbbfejlesztett nézői élményt és újabb utcai bemutatókat ígért. Elárulta, mit mondott neki Lewis Hamilton, amikor először találkoztak.

Folytatódik az F1 megújítása a 2018-as szezon során is, a legnagyobb újdonságok között az átalakuló televíziós- és a kiemelten fontos piacokon elinduló online közvetítés lehet. Egyre több bírálat éri az F1 jogtulajdonosát, a Liberty Mediát, mert tavaly a megnövekedő kiadások miatt csökkent a csapatok jogdíjbevétele, de Sean Bratches, az F1 kereskedelmi igazgatója szerint szükségesek a fejlesztések.

„Az első élményeim egyike egy ebéd volt Lewis Hamiltonnal – mondta az Auto Motor und Sportnak. – Megkérdeztem tőle, hogy miért nem használja a Formula-1 logóját a közösségi médiában. Azt mondta, hogy Bernie [Ecclestone] lecsukatná őt ezért. Ha az ember Lewishoz hasonló, remek atlétákkal dolgozik, ki kell használni az ő közösségi kapcsolatait is az ügyért. Mi csak próbáljuk a marketinget a 21. századhoz igazítani” – tette hozzá Bratches.

A közösségi médiában valóban nagy szemléletváltás történt és Bratches szerint már most növekszik a szponzorok érdeklődése az F1 iránt. Nagy kérdés, hogy milyen fogadtatása lesz az online közvetítésnek, különösen a tévétársaságok körében, akik gyakran hatalmas összegeket fizetnek exkluzív közvetítési jogokért.

A piacon bebizonyították már, hogy ezeket lehet egymás mellett is működtetni. A többi sport már a motorsportok előtt jár. Nem hagyjuk magunkra a tévés partnereinket

– ígérte Bratches. – 2018-ban új grafikai platformot kínálunk a televízióban, ez a korábbinál sokkal több tartalmat nyújt majd és fogyasztóbarát lesz. Virtuális prezentációkat készítünk, például mutatjuk majd, hogy az autók hol vannak a pályán. Olyan tartalmakat gyártunk majd a tévécsatornáknak, ami releváns a saját piacukon” – utalt például arra, hogy az USA-ban a km/óra helyett mérföldet használnak majd.

Bratches másik látványos újítása az F1 Live nevű rendezvény létrehozása volt Londonban, néhány nappal a Brit Nagydíj előtt. Ez lényegében egy utcai parádé volt, viszont Hamilton kivételével szinte mindenki részt vett rajta, aki számított. Bratches „nagyon fontosnak” tartotta a tavalyi eseményt, de elismerte, „a további rendezvények nem lesznek ilyen nagyszabásúak.”

Tervezünk hasonlót Marseille-ben, Berlinben, Milánóban, Sanghajban és Miamiban, de nem ilyen sok autóval

– foglalta össze. – Marseille-ben például Renault-k vonulnak majd fel, mert ez a Renault-nak fontos, nekünk pedig az számít, hogy a Formula-1-et a pályákon kívüli közönséggel is összeköthessük. Olyan emberekkel is kommunikálhatunk, akiket egyébként nem érnénk el. A Formula-1 évekig olyan exkluzív volt, hogy csak az érdeklődők férkőztek a közelébe. Ugyanez igaz a szponzorokra is. Sok olyan cég érdeklődik ilyen rendezvények iránt, akik egyébként még nincsenek az F1-ben.”