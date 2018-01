Véget vetnének az F1-es pilóták éheztetésének

Egyre nagyobb problémát okoz a versenyzők testsúlya, pedig az autók is folyamatosan híznak. Az idén még nem, de jövőre megoldás jöhet és megszűnhet a pilóták koplalása.

A pilóták alkata és testsúlya az F1-es autók tervezésének fontos paraméterei közé tartozik. A csapatok általában arra törekednek, hogy az autók versenysúlya a lehető legalacsonyabb legyen, így marad mozgásterük a ballasztok kedvező elhelyezésére, még mielőtt a minimumsúlyt elérik.

Ez azonban a különböző hibrid rendszerek és a biztonsági fejlesztések miatt egyre nehezebb feladat és a mérnökök gyakran a pilótákra hárítják a súlycsökkentés feladatát. A fogyás 2009-ben, a KERS (és a nehéz akkumulátorok) bevezetésekor, valamint az idén a glória kapcsán is problémát jelent, de 2019-től végre megoldás születhet.

Az F1-es stratégiai munkacsoport csütörtöki ülésén felmerült, hogy elválasztanák egymástól az autó és a versenyző minimum súlyát. Előbbi további 6 kg-mal növekedne 740 kg-ra és meghatároznának egy 80 kg-os alsó határt is a versenyző súlyának. Ebbe az ülés és az esetleges ballaszt is beletartozna, vagyis, ha egy pilóta könnyebb ennél, az ülés alá szerelt súlyokkal eltűntetnék a különbségeket.

A súly kérdése nem elhanyagolható,

hiszen 10 kg eltérés a pályától függően akár tizedeket is jelenthet a köridő terén, sőt, Nico Rosberg elárulta, hogy ennél lényegesen kevesebb különbség is pole pozíciók és győzelmek sorsáról dönthet. Az FIA elképzelése szerint az ülésballasztot előre meghatározott helyre kellene rögzíteni és a 80 kg-nál nehezebb pilóták továbbra is hátrányban maradnak.

Az esélyegyenlőség és az egészségügyi előnyök mellett a döntés azért is hasznos lenne, mert ezzel az is eldől, hogy a tervezőknek 660 kg-os autót kell készíteniük, legalábbis erre a minimum súlyra kell optimalizálniuk a konstrukciót. „Hosszú évekkel ezelőtt a pilóta súlya nem számított bele az autó súlyába, aztán valamikor a ’90-es évek közepén hozzáadták” – mondta Paddy Lowe, a Williams technikai igazgatója az Autosportnak.

Sokan, köztük a versenyzők is úgy vélik, hogy ez problémát okoz a testsúlyuk kezelésében és néha személyesen is alaposan érinti őket.”

„Úgy gondolom, különösen a fiatalabb versenyzőknél merülhetnek fel egészségügyi problémák a testsúly folyamatos csökkentése miatt, akár egészségtelen szinten is. Személy szerint jónak tartom, mert sok pilóta már évek óta kéri, hogy ezt szüntessük meg és ezt ésszerű is” – nyilatkozta Lowe. A kezdeményezés azért sem véletlen, mert az élcsapatok pilótái egyre magasabbak.