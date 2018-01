Megvonhatják a Ferrari évtizedes vétójogát

Jean Todt, a Ferrari korábbi csapatfőnöke és az FIA jelenlegi elnöke tárgyalna a Scuderiával a különleges vétójogukról. Alig használják, pedig nagyon komoly fegyver a kezükben.

Újabb törésvonal nyílhat a Ferrari és az F1-ben érdekelt különböző testületek között. Sergio Marchionne, a sportautógyár elnök-vezérigazgatója tavaly már a kiszállással kezdett fenyegetőzni a 2021-re tervezett motorszabályok előzetese miatt, de gyanítható, hogy a háttérben a különböző kereskedelmi megállapodásokról is vitáznak és beszólt Ross Brawnnak is.

Az olasz-kanadai üzletember valószínűleg csak taktikázik, hiszen a Ferraritól jogilag elkülönített, de szintén az ő irányítása alatt álló Alfa Romeo a Sauber főszponzora lett, bár szerinte ez nem garancia semmire és emlékeztetett, hogy a svájci istállóval pont a 2020-as szezon végéig állapodtak meg.

Várhatóan nem javít a Ferrari és az F1 kapcsolatán az sem, hogy a Liberty Media után az FIA elnöke, Jean Todt is kilátásba helyezte, hogy csökkenhet a Ferrari befolyása a különleges vétójoguk újratárgyalása révén. A vétójog 2015-ben kapott nyilvánosságot, amikor a Ferrari megakadályozta, hogy a maximalizálják az ügyfeleknek szállított motorok árát, de már 2009-ben is bevetették.

Az ellenfeleknek nem tetszett a vétójog megléte, de nem is támadták ezért a Ferrarit vagy az FIA-t,

közvetlenül a motorokkal kapcsolatos vita során és Jean Todt szerint később sem. Todt 1994 és 2007 között a Ferrari csapatfőnöke volt, korábbi beosztottja, Ross Brawn szerint soha sem élt a Ferrari vétójogával, sőt, Brawn a maranellói pályafutása végéig nem is tudott róla. Most a Ferrari két volt alkalmazottja párbajozhat a sportautógyár elnökével.

A Ferrari évtizedek óta rendelkezik az úgy nevezett vétójoggal. Amikor a szerződés meghosszabbításáról tárgyalunk, erre a részre is kitérünk majd”

– idézte Todtot az F1 Fanatic. Az FIA elnöke tavaly, Abu-Dzabiban azt mondta, sajnálná, ha a Ferrari elhagyná az F1-et, de szerinte a végső döntés nem az ő hatásköre. Sokan úgy vélik, hogy az autógyárnak nincs igazi alternatívája az F1 mellett, hiszen a Sportautó-világbajnokság (FIA WEC) és a Formula E iránti érdeklődés is jelentősen elmarad az F1 népszerűségétől.

A Detroiti Autószalonon megkérdezték Marchionnét, hogy a szintén hozzá tartozó Maseratit bevinné-e a Formula E-be, de ő azt felelte: „Ebben nem vagyok biztos. Egy lehetséges együttműködés terén talán jobb, ha összerakunk egy közös projektet a Haasszal a Formula-1-ben. Az nagyszerű lenne.” Kitért arra is, hogy az Alfa Romeo következő lépése sem az elektromos versenyzés lehet.

Az amerikai versenyzéssel nincs sok tapasztalatunk, de gondolkodunk az IndyCaron. Miért ne? Giampaolo Dallara kiváló szakember és a legjobb olasz mérnök a motorsport iparágban.”

Autóipari körökben viszont sokan felkapták a fejüket arra, hogy Detroitban Marchionne elképzelhetőnek tartotta egy utcai Ferrari SUV, sőt egy elektromos modell megalkotását is. „Ha épül valaha elektromos szupersportautó, a Ferrarié lesz az első – idézte a Bloomberg. – Azért foglalkozunk ezzel, mert muszáj – ismerte el és megerősítette, hogy hamarosan további hibrid Ferrarik is megjelenhetnek az utcákon, „utána már egyszerű elektromost is csinálni” – vélte.