Ricciardót megnyugtatták, nem szorítják Verstappen árnyékába

Christian Horner kénytelen volt tisztázni, hogy mire is gondolt akkor, amikor arra bíztatta Max Verstappent, hogy építsen csapatot maga köré.

Az F1 legerősebb pilótapárosainak egyike alakult ki a Red Bullnál, ráadásul Max Verstappen szerződését tavaly további évekkel megtoldották. Daniel Ricciardo helyzete egyelőre nem rendeződött, mert az ausztrál pilóta az idei szezon végén szabadon igazolhatóvá válik és nem titkolta, hogy más csapatok ajánlatait is meghallgatja.

Noha Ricciardo úgy érzi, hogy a Red Bullnál nem akarnak megszabadulni tőle, félreérthető nyilatkozatok is elhangzottak már. Elismerte, Christian Horner csapatfőnökkel is meg kellett vitatniuk, hogy Horner mire is gondolt akkor, amikor Verstappenről és a köré épülő csapatról beszélt. Ricciardo egyelőre nem tart a csapaton belüli erősorrend felborulásától.

„Az ember nem szeret ilyet hallani – mondta Ricciardo az Autosportnak. – A sajtóban nem olvastam erről, de később hallottam Christian megjegyzéseiről, mert felkeresett, hogy tisztázza. Azt mondta, hogy a szavait nem ragadták ki a szövegkörnyezetből, de nem úgy gondolta. Úgy fogalmazott, ’kérlek, nem akarom, hogy ilyeneket gondolj. Mindkettőtökért küzdünk.’

Az utolsó néhány versenyre Max továbbfejlesztett motort kapott, de összesen ennyi különbség volt bármikor is. Ez nem aggaszt. Ha [zavarna], már szóvá tettem volna.”

Ricciardo azt mondta, 100%-os őszinteséggel állíthatja, hogy ha a Red Bull elég gyors autót épít, akkor a világbajnoki címért is küzdhet. Kijelentette, elfogadta Horner magyarázatát és a saját feladataira összpontosít, Verstappen helyzetétől függetlenül a lehető legjobban akar teljesíteni.

Verstappen és Ricciardo eredményeit a rengeteg műszaki hiba miatt tavaly nehéz volt összevetni, de az időmérőkön 13:7 arányban a holland pilóta szerepelt jobban.

„Ha [Verstappen] motorja egy tizeddel gyorsabb is lenne, legbelül úgy érzem, hogy akkor nekem két tizeddel kell gyorsabban menni – vélte. – Ha elég jó vagyok, úgyis legyőzöm őt! Bízom magamban. Felismertem, hogy ha az élen akarok maradni, többször kell tökéletesnek lennem, mint nem. A vasárnapi formám [2017-ben] a legtöbb esetben olyan jó volt, mint mindig is.”