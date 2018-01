Vietnám lehet a következő F1-es nagydíjhelyszín

Hagyományteremtő megbeszélést szervezett az F1 tulajdonosa a nagydíjak rendezőinek, ahol egy bennfentes szerint kiderült, hogy hamarosan melyik országgal bővül a naptár.

Eddig példátlan konferenciát szervezett az F1-es nagydíjak rendezőinek a világbajnokság kereskedelmi jogainak tulajdonosa, a Liberty Media. Az új menedzsment a tavalyi Spanyol Nagydíjon és az Abu-Dzabi Nagydíjon már tartott informális megbeszéléseket a promóterek többségének bevonásával, de a szerdai alkalomra minden rendező meghívást kapott.

„Nagyszerűnek tartom, hogy mindannyiunkat összehívnak és közösen megbeszélhetjük az ötleteinket és a mi javaslatainkat – nyilatkozta az Autosportnak Arif Rahimov, az Azeri Nagydíj promótere. – Ez remekül fog működni, különösen akkor, ha rendszeresítik, talán félévente. Így mindenki tájékozódhat [a Liberty] terveiről és visszajelzéseket is adhatunk. Ez remek ötlet.”

Rahimov lelkesedése azért érdekes, mert Greg Maffei, a Liberty Media ügyvezetője tavaly vérig sértette őt, amikor az Azeri Nagydíjat említette példaként arra, hogy az F1 olyan helyszínekre is ellátogat, amik sokat fizetnek a verseny megrendezéséért, de nem építik a világbajnokság márkáját. A tavalyi futam után természetesen elcsendesedtek a viharok és

a Liberty elkezdett érdeklődni egy olyan helyszín után, amit még Bernie Ecclestone is elvetett.

„Be fogják jelenteni, hogy utcai versenyt rendeznek Vietnámban” – tudta meg a Forbes a konferencia egyik résztvevőjétől. A lap szerint a fővárosban, Hanoiban tervezik az F1-es nagydíjat, de az előkészítés továbbra is zajlik és a hivatalos bejelentésig még elképzelhető, hogy elbukik a terv. A vietnámi futam már bő egy éve napirenden van, de Bernie Ecclestone korábban elvetette az ötletet.

„Tavaly felajánlották, hogy találkozzak az elnökkel és állapodjunk meg egy Vietnámi Nagydíj megrendezéséről – idézte Ecclestone-t az Independent tavaly áprilisban. – Már [2016] augusztusában aláírhattam volna a szerződést. Minden elő volt készítve, de nem mentem bele, mert már elég sok versenyünk van arrafelé és úgy gondoltam, hogy még egy már túl sok lenne.”

Egyáltalán nincs történelmük a versenyzés terén

– szólt Ecclestone másik érve. – Nem akartam még egy versenyt egy olyan területen, ahol már most nagyon jó promótereink vannak és egyébként is bíráltak már, hogy Bakuban és Oroszországban versenyeket rendezünk, pedig nincsenek nagy hagyományaik e téren” – tette hozzá. Vietnám mellett Dániával tárgyalnak F1-es nagydíjról, de a tulajdonos szeretne további futamokat az USA-ban és a Brit Nagydíj, valamint a Német Nagydíj jövőjét is rendezni kívánják.