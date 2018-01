Az új gyártók lekéshetik az F1-es motorszabály bevezetését

A Cosworth szerint már most is jó esély van arra, hogy egy független gyártó nem készülne el egy F1-es erőforrással az új szabályok 2021-es bevezetéséig. Ők is szövetségben gondolkodnak.

Új gyártókat szeretne bevonzani az F1-be a világbajnokság kereskedelmi jogainak tulajdonosa, a Liberty Media és az FIA is a várhatóan 2021-től megjelenő úgy motorszabályok révén. A szabályzat egyelőre nem készült el, de egy ízelítőt már kiadtak, ez fel is bőszítette a sportágban jelenleg érdekelt gyártókat.

Azt egyelőre nem tudni, hogy pontosan kik és mennyire érdeklődnek az F1-es részvétel iránt, hiszen a szabályok alakításában aktívan résztvevő Aston Martin is a végleges előírástól és a költségektől teszi függővé, hogy építenek-e motort, míg a legendás Cosworth megrendelő nélkül biztosan nem készít önállóan erőforrást. Sőt, a cég ügyvezetője azt mondta, talán el sem készülnének időben.

„Embereket kellene toboroznunk és az infrastruktúránkat is ki kellene bővíteni, ezek már önmagukban is egy évnyi munkát jelentenek, ezért a realitás az, hogy 2021-ből 2022 lehet – nyilatkozta Bruce Wood, a Cosworth ügyvezetője az Autosportnak. – Lehet, hogy ezt nem jó hallani, de még mindig jobb, mintha erről nem is tárgyalnánk.”

Úgy látjuk, hogy hatalmas befektetésre van szükség és bárki is vág bele, nem valószínű, hogy mindennel elkészül 2021-re. Mi ettől nem tettünk le a dologról, inkább azon gondolkodunk, hogyan tudna működni 2022-re.”

Wood a múltheti Autosport International Show-n elismerte, önállóan nem vágnak bele a motorfejlesztésbe, csak akkor, ha egy autógyártó vagy más márka felkarolja a fejlesztést és finanszírozza is azt. Nem kertelt és kimondta, hogy az Aston Martinnal szívesen dolgoznának együtt, miután a Valkyrie szupersportautóhoz is ők készítik az erőforrást.

„Hosszú évek óta rengeteget dolgoztunk az Astonnak és a Red Bull csapatával is nagyon közeli a munkakapcsolatunk a Valkyrie miatt, úgyhogy ez bizonyos fokig logikus is. Az Aston elég világosan kinyilvánította, hogy valami többre vágynak annál, hogy valaki más motorját átnevezzék” – vélte Wood. – Ők maguk nem akarnak önállóan tervezni egyet, úgyhogy jól illenénk egymáshoz.

Pont ezzel kapcsolatban zajlanak bizonyos tárgyalások. Az Aston és a Red Bull nagyon szoros kapcsolatban áll, mindenképpen adott az igény arra, hogy együtt csináljanak valamit.”

Wood azonban leszögezte, hogy az F1-es projektjüknek nyereségesnek kell lennie ellentétben azzal a helyzettel, amikor a Ford tulajdonában állt a cég és veszteséges lehetett a Jaguar-csapat működése érdekében. „Egyszerűbb nyereségesnek lenni, ha megoszthatjuk valakivel a költségeket – mondta. – Mindannyian látjuk, hogy [az együttműködés] közös érdekünk, mert önállóan valószínűleg senki sem fog boldogulni.”