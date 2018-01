Hamilton beteget jelentett az idei első fellépése előtt

A közösségi médiából is eltűnt, de megkerült a négyszeres világbajnok. Korábbi csapattársa, Nico Rosberg szerint Lewis Hamilton a magánéletben más, mint a kamerák előtt.

Lemondta az idei első nyilvános szereplését a négyszeres világbajnok Lewis Hamilton, adta hírül a Twitteren Phil Duncan, a Press Association tudósítója. Hamilton egy szponzori rendezvényen, valószínűleg az IWC óramárka eseményén vett volna részt Genfben, de Duncan arról számolt be, hogy a Mercedes szerint rosszullét miatt maradt távol.

Hamilton korábban többször is betegségre vagy sérülésre hivatkozott, amikor gumiteszteken kellett volna vezetnie, és most is gyanakodni kezdtek rá a kommentelők, mert a korábban törölt tartalmai helyén felbukkant egy fotó az Instagramon, amin éppen snowboardozott. Az viszont nem derült ki egyértelműen, hogy a kép friss.

A tavaly decemberi, váratlan takarítás után Hamilton szponzorált posztokkal ismét megjelent a képmegosztón. Először az óraszponzora kapott egy bejegyzést, majd a snowboardos fotó következett, aminél nem jelölték meg, hogy támogatott tartalomról van szó, de a logók így is jól láthatók.

A Twitteren továbbra is csak egy poszt szerepel a profilján, egy 2014-es bejegyzés, amit egy szurkolója töltött fel, ő pedig megosztotta.

Hamilton továbbra sem ad hírt magáról és a lemondott rendezvény után is várható, hogy az első fellépései alkalmával a brit sajtó ostromolni kezdi majd a közösségi médiában történtek miatt. A BBC-nél nemrég azért aggódtak, hogy ez akár a felkészülését is befolyásolhatja. Korábbi csapattársa, Nico Rosberg közben videós kérdezz-feleleket tartott a YouTube-on és persze, Hamilton is szóba került.

„Danny [feltette] a szokásos, furcsa Lewis-kérdést, úgyhogy megválaszolom, miért ne? – nevetett Rosberg. – Hogy miként maradtam nyugodt a csapatban? Én ezekért a csatákért versenyeztem. Nincs annál jobb, amikor az ember minden idők egyik legjobbjával küzdhet meg, ugyanazzal az autóval. Ez csodás.

Nem lehet többet elérni annál, hogy végül legyőztem őt. Ezért is teljesítette be a pályafutásomat. Jobban nem is végződhetett volna, hiszen fontos az ellenfél."

„Lewisszal régen nagyon jó barátok voltunk, én még mindig nagyon tisztelem őt, és ez így is marad. Privátban ő egy rendes srác. A nagy F1-es világban a kamerák miatt az embert másnak lehet látni, mint amilyen, de privátban tényleg jó srác, remek elvekkel, ezért remélem, hogy idővel talán ismét jobban kijövünk majd egymással.”