Van még idő dönteni arról, hogy az Aston Martin épít-e F1-es erőforrást, de az ügyvezetőjük egyre nagyobb nyomatékot ad az elvárásainak. Egy régi-új ötlet is segíthet neki.

Új motorformulát vezetnek be az F1-be a 2021-es szezon kezdetétől, a mezőnyben érdekelt gyártók azonban már most idegesek az eddig közreadott részletek miatt. Egyebek mellett nem tetszik nekik, hogy lényegében új erőforrást kell készíteniük és nem akarnak lemondani a nagyon drága technológiákról sem, mert már rengeteget költöttek a fejlesztésekre.

Ezek közé tartozik az hőenergiát visszanyerő MGU-H, ami a legtöbb független gyártónál kiveri a biztosítékot. A Cosworth nemrég bejelentette, hogy még az új szabálytervezettel is annyira drága az F1, hogy önállóan nem térnek vissza, az Aston Martin viszont továbbra is érdeklődik a szereplés iránt, de csak akkor, ha Andy Palmer ügyvezető elvárásai teljesülnek.

„A nagy kiadásokat és a bonyolult jelleget az MGU-H okozza. Ezért vannak megbízhatósági gondok is, de vajon milyen szintű megtérülés érdekében? Az a baj, hogy a csapatoknál 80-100 ember dolgozik csak a rohadt turbófeltöltőn. Ez őrület és a pénz is, amit erre fordítanak, így ez nekünk is elérhetetlen” – idézte Palmert az F1 Fanatic.

Nálam nem tud ennyi ember dolgozni egy turbófeltöltőn.”

Palmer megerősítette, hogy szerinte az erőforrás egy részét egységesíteni kellene, és úgy látja, hogy ez meg is valósulhat. Úgy vélte, ekkor részegységeket lehetne más gyártóktól is vásárolni, teljesítménykülönbséget viszont még mindig okozhatna az égéstér optimalizálása, a turbók és a hibrid rendszerek.

„Nem meglepő, hogy a négy nyeregben lévő gyártó elégedettséget tettet, mert rengeteg pénzt öltek [a motorokba] és miért változtatnának az erősorrenden. Közben viszont, ha megkérdezzük tőlük, hogy jó-e a Formula-1-ben lenni, ők fognak először nemmel felelni” – tette hozzá Palmer, aki leszögezte, ha az F1-es szereplés gazdaságilag nem éri meg a márkának, akkor nem vág bele.

Palmer kijelentette, nem akar veszteséget termelni az F1-es motorgyártással, akkor sem, ha a marketing terén ez előnyös lenne az Aston Martinnak.

Nemrég leszerződtették a korábban a Ferrarit is megjárt Luca Marmorinit, akit Palmer arra kért, hogy tekintse át, milyen együttműködési, műszaki és gyártási lehetőségek merülhetnek fel az új motorszabályok révén. Kijelentette, nem azért alkalmazták Marmorinit, hogy bólogasson, hanem azért, hogy ha kell, megálljt parancsoljon és figyelmeztessen a kockázatokra.

„Beszélni fogok a partnerekkel és a részvényesekkel, hogy vonjanak kérdőre engem. Belekezdünk valamilyen egyhengeres fejlesztésbe, de végül is úgy gondolom, 2019 elején kell dönteni, hogy beszállunk-e vagy sem. Amikor lefektetik előttünk a szabályokat, ismerjük a korlátainkat és azt, hogy mire képes a technológiánk, akkor kezdhetünk el költekezni.”

A világmotor koncepciója is jól jöhet nekik

Az F1-nek és általában az autóversenyzésnek régi problémája, hogy a gyártók túl sok különböző szabály és szabvány szerint építenek erőforrásokat és autókat, így a mezőnyökben nincs sok komoly szereplő. Az F1-be mindössze négy gyártó készít erőforrásokat és hasonló volt a helyzet a Le Mans-i 24 órás versenyen is, mielőtt az Audi és a Porsche kiszállt és csak a Toyota maradt gyári csapatként.

Jean Todt, az FIA elnöke elővette elődje, Max Mosley egyik tervét, a „világmotor” megvalósításának lehetőségét. Ennek lényege, hogy modulárisan bővíthető erőforrás-szabályokat írnának és Todt szerint megpróbálnák kihasználni a „szinergiákat” a különböző sorozatok között. Így, ha valakinek lenne egy F1-es motorja, kisebb változtatásokkal használhatnák azt például Le Mans-ban is.

Az jó, ha valakik üzletet tudnak csinálni a motorgyártásból ahelyett, hogy ez csak egy marketing játékszer. Másrészt, ez ismét a versenyzőkre helyezné a hangsúlyt”

– foglalta össze Palmer. A Motorsport.com szerint az LMP1-es csapatoknak formálisan még nem vetették fel az ötletet és lehet, hogy nem is lesz majd népszerű az elképzelés, mert a Sportautó-világbajnokság (FIA WEC) elődjében, a C-csoportos világbajnokságban egyszer már megpróbálták bevezetni az F1 által akkoriban használt 3,5 literes motorokat, de az tönkretette a sorozatot.