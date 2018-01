Önállóan nem valószínű, hogy visszatér az F1-be a Cosworth, de reménykednek abban, hogy egy kisebb autógyártó mögéjük áll.

A 2021-es szezontól új motorformulát vezetnek be az F1-ben, és a sportág menedzsmentje ettől azt várja, hogy a nagy autógyártók mellett kisebb, független manufaktúrák is visszatérhetnek majd a mezőnybe. Az idén a Mercedes, a Ferrari, a Renault és a Honda gyárt erőforrásokat a csapatoknak, de az új korszakban az Aston Martin és a legendás Cosworth visszatérését is remélik.

Az Aston Martin már fel is vett két szakembert, akik korábban megfordultak a Ferrarinál is, és ha a szabályok végül egyszerű és költséghatékony erőforrást eredményeznek, várhatóan a Red Bull partnereként megjelenhetnek a mezőnyben. A pletykákban rendszeresen felbukkant a Cosworth is, de a hajtásláncokért felelős igazgatójuk kénytelen volt lehűteni a kedélyeket.

„Először is, imádnánk, ha ott lehetnénk – mondta az F1-ről Bruce Wood az Autosport International színpadán. – Széleskörűen beszámoltak arról, hogy mélyen belefolytunk az egyeztetésekbe. Nem valószínű, hogy a Cosworth teljesen függetlenül motort épít, hogy azt majd valaki megvegye, ez már az elején látszott. Ennek a gazdasági oldalát nehéz működőképessé tenni.”

Wood azt viszont reméli, hogy akár egy kisebb gyártó felkarolja a Cosworth-t és azt is, hogy kevesebb pénzzel is be lehet majd szállni az F1-be.

A Cosworth-t 1958-ban alapították, az F1-ben eddig 176 győzelmet szereztek motorszállítóként, ezzel egyelőre csak a Ferrari előzi meg őket. A 2013-as szezon végén azonban eltűntek a mezőnyből, mert a V6-os hibrid erőforrásokra nem kaptak megrendelést. Wood elismerte, hogy az F1 manapság olyan magas színvonalat képvisel, hogy az még a Cosworth beszállását is ellehetetleníti.

A hőenergia-visszanyerő több tízmillió (fontos) befektetést igényelne” – mutatott rá a kisebb gyártók által rendszeresen szidott rendszerre. – A javasolt szabályok technikai szempontból bizonyára elősegítik majd a Cosworth visszatérését, és olyan szintre csökkentik a belépési küszöböt, amikor sokkal több autógyártó vagy más szponzor úgy érezheti, hogy a Formula-1 belefér a büdzséjükbe.”

Bár az F1 menedzsmentje szeretne több gyártót látni, nem világos, hogy mely csapatok kockáztatnának a Cosworth motorjaival,

hiszen a gyári istállók eleve kiesnek az érdeklődők köréből, a Red Bull és a Toro Rosso várhatóan az Aston Martinnal vagy a Hondával szövetkezik majd, a Haas és a Sauber erősen a Ferrari érdekszférájába tartozik, a Force India és a Williams részéről nem látni, miért érné meg lecserélni a Mercedest, így egyelőre csak a McLaren maradt, ami pont most lép szövetségre a Renault-val.