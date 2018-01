Két brit istálló is úgy döntött, hogy kibővíti az F1-es gyárait. A sikereik, a helyi szervezetek és a brexit hatásai is kedveznek nekik.

A Mercedes és a Force India is úgy döntött, hogy kibővíti az F1-es csapataikat működtető gyáraikat Nagy-Britanniában. A Force India szinte közvetlenül a silverstone-i pálya mellett működik, de az elmúlt évek során a Toyota kölni szélcsatornáját használták, a Mercedes pedig a nem túl messze lévő Brackley-ben szállásolja el az F1-es versenyistállót.

Bár a két csapat anyagi lehetőségei között igen jelentős a különbség, a Force India is egyre jobb lehetőségekből gazdálkodhat elsősorban annak köszönhetően, hogy zsinórban másodszor is elérték a 4. helyet a konstruktőri világbajnokságban, ezzel növekednek a jogdíjbevételeik és a Mercedeshez hasonlóan nekik is kedvez a brexit miatt gyenge angol font árfolyam is.

Az F1-es csapatok bevételei nagyrészt dollárban keletkeznek, a brit istállók viszont ebből sokat az Egyesült Királyságban költenek el, ezért ez most jó alkalom arra, hogy a külföldön megszerzett bevételeiket angliai ingatlanokba fektessék be. Valószínűleg ennek köszönhető, hogy a Force India is visszatérne a hazai szélcsatornájába a németországi helyett.

Most 75/25%-os arányban megoszlik a munkaerőnk, de sokat segít majd, ha mindenki egy fedél alatt dolgozik majd. Remélhetőleg 2-3 év múlva mindenki egy helyen lesz”

– nyilatkozta Otmar Szafnauer, a Force India operatív igazgatója az Autosportnak, és hozzátette, a németekkel együttműködve fejlesztik a szélcsatornájukat, valamint kibővítik a gyártásra használt létesítményeiket és a számítógépes áramlástani (CFD) számításokat működtető kapacitásukat is. Elismerte, ez az eredményeik miatt növekvő pénzdíjnak köszönhető.

Közben az F1Today.net értesülései szerint a Mercedes F1-es csapatát működtető cég is megkapta az építési engedélyt, hogy kibővítsék a főhadiszállásukat, amit még 1998-ban a BAR épített, majd a Honda és a Mercedes elődje, a Brawn GP is használta. A Brackley-ben működő üzem szintén a szélcsatornán, a főépületen és egy új parkolóházon fog dolgozni.

A tervezet csupán visszafogott mértékben növelné az alapterületet, viszont több helyet biztosít nekik,

rugalmasabb munkaterületet alakíthatnak ki és a hulladéklerakót is rendbe rakhatják – nyilatkozta Rebecca Breeze, Dél-Northamptonshire önkormányzatának vezetője. – A Mercedes hosszú távú elköteleződést mutat Brackley felé, és ha a javaslataik jót tesznek a körzetnek, továbbra is mindenben támogatni fogjuk őket.”