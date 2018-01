Dánia fővárosába látogatott a Formula–1 nagyfőnöke, Chase Carey, hogy egy új F1-es pályáról tárgyaljon a koppenhágai városvezetéssel. Miután a dánoknak Kevin Magnussen személyében pilótájuk is van, jók az esélyek arra, hogy az F1 2020-ban visszatér Skandináviába.

Sok ország van a világon, ahol szívesen rendeznének Formula-1-es futamot, a dánok azonban komolyan gondolják és tesznek is ezért. Hogy a sportágat irányító Liberty Media is lát fantáziát a dán (és azon túlmenően a skandináv) piacban, arra Chase Carey keddi koppenhágai látogatása a bizonyíték.

„Izgalmasnak tartjuk a lehetőséget, hogy F1-es versenyt rendezzünk [Dániában].

Koppenhága az a típusú város, amiről úgy gondoljuk, kiváló lehetőségeket, jó alapot jelenthet számunkra"

– jelentette ki a Liberty elnöke a sajtótájékoztatón.

A Skandináv Nagydíj-projektet a volt dán kereskedelmi miniszter, Helge Sander és Lars Seier-Christensen vezeti, utóbbi a legnagyobb kereskedelmi bank, a Saxo Bank korábbi elnöke. „[A Liberty] nemcsak Koppenhágára, hanem egész Skandináviára egy potenciális piacként tekint" – idézi Christensent a BBC Sport.

A projekt vezetői úgy kalkulálnak, hogy amíg a pálya felépítése és az infrastruktúra kialakítása 300-500 millió dán koronába (12,5–20,8 milliárd forint) kerülne, addig

a jegyeladásokból, a helyi szállások bevételeiből és a reklámtermékek eladásából 1-2 milliárd dán korona (42-84 milliárd forint) haszonra lehetne szert tenni.

Szintén a dánok elszántságát mutatja, hogy Helge Sander szerint ugyan jól jön, hogy a Haas F1-nek van egy dán pilótája, de ez nem feltétele a verseny megtartásának.

Egyértelműen előny, hogy van egy versenyzőnk. De ha nem lenne, akkor is nagy lenne az érdeklődés a Formula–1 iránt Dániában.

Természetesen én is örülnék, ha legalább egy dán [pilóta] lenne a mezőnyben, de ez nem feltétel" – mondta a projektvezető.

A Liberty már egy évvel ezelőtt elkezdte azoknak a turisták által kedvelt városoknak a feltérképezését, amelyek alkalmasak lehetnek a Formula–1 befogadására. Szó van arról, hogy az Egyesült Államokban a jelenlegi austini (Texas) futam mellett New Jersey-ben, illetve Miamiban is nagydíjat rendeznének, de Vietnám, Thaiföld és Argentína is napirenden van.

A száguldó cirkusz legutóbb 1978-ban vendégeskedett Skandináviában, akkor rendezték meg utoljára a Svéd Nagydíjat Anderstorpban.