Több csapat is érdeklődik az Aston Martin motorja iránt

A Red Bull a legkézenfekvőbb partner a brit sportautógyár számára, ha úgy döntenek, motorszállítóként visszatérnek az F1-be.

A várhatóan 2021-től életbelépő, de még nem véglegesített motorszabályok egyik fontos feladata, hogy új gyártókat csábítson az F1-be. Több vállalat képviselői is részt vesznek az egyeztetésekben, de egyelőre csak az Aston Martin jelentette ki, hogy ha teljesülnek az általuk támasztott feltételek, érdekli őket a szerepvállalás.

A sportautógyár 2018-tól a Red Bull Racing névadó szponzora lesz, Christian Horner és Adrian Newey is elmondta korábban, hogy szívesen látnák a márkát a csapatuknál és a Valkyrie szupersportautó megalkotása után további projekteken is folytatják az együttműködést. A gyártó ügyvezetője, Andy Palmer azonban elárulta, más lehetőségeik is adódhatnak.

Az Autosport értesülése szerint a briteknél már megkezdte a munkát a Ferraritól megszerzett Jörg Ross és a Scuderia után a Toyotánál is megfordult Luca Marmorini is. Palmer azt mondta, elégedett a szabályokkal kapcsolatos tárgyalások alakulásával, azt azonban még nem tudta számszerűsíteni, hogy hány csapat ellátásakor érné meg számukra az F1-es részvétel.

Végeztem már néhány durva számítás a költségek és az árak tekintetében, de az F1 esetében az immateriális javakat is figyelembe kell venni

– magyarázta Palmer. – A marketing terén is tapasztalható megtérülés, de ez nem feltétlenül fizikai. Az remélhetőleg eladott autókban jelenik majd meg, ezért is csináljuk ezt az egészet. El kell vetnünk a magjait egy középmotoros autónak, ami a Ferrari 488-as vetélytársa lesz. Erről szólt a Valkyrie is” – tette hozzá.

„Hitelességet kell létrehoznunk akkorra, amikor kiállunk a Ferrari, a Lamborghini és a McLaren ellen a közkeletű utcai [autók] piacán. A 2021-es szabályok időzítése nagyon kedvező, mert mi is akkor akarjuk kihozni az [utcai] autót” – vázolta a brit üzletember. A Red Bull két csapata mellett a Mercedes motorokat használó Force India és a Williams csapata jöhetne még szóba.

A Red Bull az idén még biztosan a Renault erőforrásait használja majd TAG Heuer néven, de a Toro Rosso már Hondára vált, és elképzelhető, hogy az anyaistálló is motorcserére kényszerül majd 2019-től. A Red Bull és az Aston Martin közös terveit befolyásolhatja, hogy a hároméves küszködés után a Honda képes lesz-e versenyképes erőforrást készíteni.