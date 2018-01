Alonso már a héten versenyautóba ül

Újabb legendás versenyre készül a kétszeres világbajnok, ezúttal főnöke, Zak Brown istállója, a United Autosports színeiben versenyez majd.

Mozgalmasnak ígérkezik a 2018-as szezon is Fernando Alonso számára, mert várhatóan a teljes F1-es szezont teljesíti majd a McLaren színeiben, részt vesz a daytonai 24 órás versenyen és lehetséges, hogy a Toyota pilótájaként a Sportautó-világbajnokság (FIA WEC) mezőnyében is felbukkan. A kétszeres világbajnok már a héten autóba ül.

Alonso főnöke, Zak Brown csapata, a United Autosports által felkészített LMP3-as Ligier volánja mögött vezet majd. Az autót tavaly már tesztelte a spanyolországi Aragon pályán, de pályafutása során most először fordul majd elő, hogy váltótársakkal kell osztoznia egy autón. Alonso első idei fellépése a hétvégén, a „Roar before the Rolex 24” hétvégén lesz Daytonában.

„Igazi élvezet lesz visszatérni az Államokba, hogy ott versenyezzek az amerikai szurkolók előtt – nyilatkozta Alonso. – Kevesebb, mint egy év alatt két legendás futamon is elindulok, és ez nagy büszkeséggel tölt el. Mindig is kihívások elé akartam állítani magamat különböző motorsportokban, mert az ember így válhat jobb pilótává” – vélte.

A Roar lényegében egy háromnapos teszt Daytonában, de rendeznek egy 105 perces futamot is, amin a szabályok szerint akár Alonso csapata is részt vehet.

„Egyszerűen csodálatos, hogy kiléphetek a komfortzónámból azáltal, hogy egy ilyen legendás versenyen indulhatok, mint a Daytonai 24 órás. Nagyon várom már, hogy a United Autosports színeiben versenyezhessek, hiszen ez az európai LMP3-as bajnokság címvédője” – méltatta Zak Brown csapatát.

A United Autosports két Ligier JS P217-est indít majd Daytonában: 23-as rajtszámmal Alonso mellett a McLaren tartalékpilótája, Lando Norris és Phil Hanson versenyezhet majd, a 32-es autóban Bruno Senna, Paul di Resta és a United állandó pilótái, Will Owen és Hugo de Sadeleer kap lehetőséget a 2018. január 27-én rajtoló, 24 órás versenyen.

„A novemberben, Spanyolországban rendezett teszten mindenki hihetetlenül kedvesen üdvözölt és családtaggá fogadtak

– nyilatkozta Alonso. – Örömmel töltök több időt a csapattal és a csapattársaimmal a Roar alkalmával” – tette hozzá. – Nem győzöm kivárni, hogy ismét bepattanjak az autóba és a híres oválpályán menjek. Az előző néhány hónap során több daytonai 24 órás versenyt is megnéztem, és ezek még elszántabbá tettek, hogy megméressem magam.”