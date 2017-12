Videón látható az elmúlt évek legfontosabb F1-es újítása

Sok bírálat éri a jövőre megjelenő F1-es fejvédőt, a glóriát a kinézete miatt, de egy videójátékos szimuláció szerint a pilótákat tényleg nem zavarja a kilátásban.

Jövőre alapvetően megváltozik az F1-es autók megjelenése, mert a sport történetének egyik leginkább megosztó újítása kötelezővé válik. Az FIA bevezeti a glória néven elhíresült fejvédőt, ami nagyméretű, repülő testek ellen védi a pilóták sisakjait. Erre azért van szükség, mert a versenyzők feje a sisakok ellenére is védtelen a repülő objektumokkal szemben.

Az elmúlt évek során több életveszélyes vagy halálos kimenetelű fejsérülés is történt különböző, együléses autókat használó versenysorozatokban, az FIA ezért kezdett kísérletezni különböző fejvédő megoldásokkal. Próbálkoztak a vadászgépekhez hasonló pilótafülkével, de végül a csak részleges biztonságot adó glória mellett döntöttek, legalábbis egyelőre.

A szabványos bukókeretet már tavaly óta tesztelik és bár a kinézete miatt sokan bírálják, az FIA mégis hajthatatlan és jövőre kötelezővé is tette. Az egyik érvük a szerkezet mellett, hogy a szélvédőkkel ellentétben nem torzítja a látást, nem kell aggódni a szennyeződések miatt és továbbra is nyitott marad az F1-es autók pilótafülkéje.

Ráadásul, a különleges íve miatt a pilóták látóterét sem csökkenti drámaian.

Ezt kívülről nehéz elhinni, de egy videós szimuláció megmutatja, hogy a glória valóban nem nagy akadály az autóból való kilátás szempontjából. Jimmy Broadbent a népszerű autószimulátort, az Assetto Corsát hívta segítségül, hogy kiderítse, őt zavarja-e a glória egy rövid, ötkörös futam során, amit a domborzati viszonyok változása miatt Spában teljesített.

A játékban már kipróbálható az idei Ferrari SF70-H is, erre került fel a virtuális glória és a valósághoz való közelítés érdekében a pilóta a fejmozgást is követő VR-szemüveget viselt. Már rögtön a rajtnál kiderült, hogy a glória lényeges felületeket nem takar ki, ennél az eddig is meglévő tükrök sokkal nagyobb korlátozást okoznak a látótérben.

Az eredmény természetesen függ a pilóta üléspozíciójától,

ami lehet, hogy a glória és az autóból való kiszállás miatt jövőre egyébként is megváltozik, de a videójátékos próba azt illusztrálhatja, hogy milyen helyzettel találkozhattak a pilóták, akik az idén tesztelték a szerkezetet. A nézőket valószínűleg jobban zavarja majd az újítás, mert alaposan belerondít a fedélzeti kamerák eddigi látóterébe, ezért valószínűleg új szögeket kell majd találni.