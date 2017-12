Mercedes: Hamilton talán nem várja ki, hogy beérje Schumachert

Toto Wolff már készül arra a korszakra, amikor Lewis Hamilton már nem versenyez majd a Mercedesnél, de egyelőre a szerződésük meghosszabbítására készül.

A következő szezon végén lejár a négyszeres világbajnok Lewis Hamilton szerződése a Mercedesszel, és már az idei bajnoki címek bebiztosítása idején megkezdődtek az egyeztetések a megállapodás kiterjesztésére vonatkozóan. Hamilton ettől függetlenül olykor azt mondja, foglalkozik már a visszavonulás gondolatával.

Az idei győzelmével viszont akár a rekordbajnok Michael Schumacher eredményei is utolérhetővé válnak a számára. Ha Hamilton továbbra is ilyen ütemben gyűjti a győzelmeket, 2020-ban beérheti Schumachert a világbajnoki címek és a futamgyőzelmek terén is, miután az idén már átvette tőle a vezetést a pole pozíciók listáján. Főnöke, Toto Wolff azonban nem biztos ebben.

„Szerintem természetesen benne lakozik, hogy a lehető legjobb akar lenni és minden rekordot felülírjon, de ugyanennyire szabadon gondolkodó is – nyilatkozta a Mercedes-Benz Motorsport igazgatója a BBC-nek. – Nyitva akarja hagyni a lehetőségeit, hogy 2019-ben is maradjon-e autóversenyző vagy divatvállalkozóvá váljon.”

Hamilton sokszor kijelentette már, hogy nem csak F1-es pilótaként akarja magát definiálni,

ezért egyelőre ő maga sem tudja, hogy ráhajt-e Schumacher eredményeire vagy inkább más érdeklődései felé fordul. Érdekli a zeneipar és a divatvilág is, ezért Wolff már figyeli a piacot, mert Hamilton távozása előbb-utóbb mindenképpen bekövetkezik. Úgy vélte, ez „óriási csapás” lenne a Mercedes-csapat szempontjából, de tovább lépnének Hamilton nélkül is.

Hamilton új tetoválásán az áll, hogy "áldott"

„Lehetőséget kapna az új generáció és a most radar alatt mozgó fiatalok talán [Hamilton] nyomdokaiba léphetnének. A dolgok úgyis megtörténnek, ahogy kell. [Hamilton] világosan látja az előtte álló rekordokat, de nem vagyok biztos abban, hogy el akar köteleződni a Formula-1 mellett további 4-5 szezonra azért, hogy legyőzze Schumachert.”

Wolff szerint Hamilton egyelőre nem kapott tőlük konkrét szerződésajánlatot, de tárgyalnak egy új, hosszú távú megállapodásról.

„Remélhetőleg Lewis még sok évig velünk maradhat. Minden érdekelt ezt szeretné, ő is nálunk akar lenni és nyilvánvalóan mi is meg akarjuk tartani őt, de közben szerintem egyszerűen nyugodt lelkiállapotra van szüksége. Bármit is dönt a jövőjével kapcsolatban, megteheti, amit akar. Pillanatnyilag imádja a Formula-1-et, nem akar mással foglalkozni. Minden más csak hobby a számára. Talán 2-3 év múlva ez megváltozhat.”

Törölte a képeit az Instagramról

Egyelőre nem tudni, hogy miért, de Hamilton váratlanul törölte az összes képét az Instagram-fiókjáról, de az 5,7 milliós követőbázisát és a felhasználónevét megtartotta. Az interneten spekulálni kezdtek, hogy meghekkelhették Hamilton fiókját, de valószínűbb az, hogy megelégelte a közösségi médiában való jelenlétét a karácsony utáni botránya miatt.