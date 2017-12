Idén karácsonykor az F1 új vezetőjét figurázta ki Ecclestone

Noha már nem ő irányítja az F1-et, Ecclestone a hagyományt folytatva idén is egyedi képeslappal kívánt kellemes ünnepeket a mezőnynek. A karikatúrán, amelynek céltáblája Chase Carey, maga is feltűnik.

A világbajnoki sorozat korábbi mindenható ura, Bernie Ecclestone minden évben szatirikus képeslappal kíván kellemes ünnepeket a mezőnynek, és szokásával azután sem szakít, hogy az év elején leváltotta az F1 ügyvezetői tisztségéből a sportág új tulajdonosa, a Liberty Media, amivel lényegében nyugdíjba küldték.

Feltehetően hamar kitalálják, idei üdvözlőkártyáján kit pécézett ki Ecclestone: igen, a Liberty első számú emberét, Chase Carey-t.

A jellegzetes bajszú üzletember a kép bal felén egyensúlyoz egy kötélen az Egyesült Államok felé tartva, a hozzá tartozó képaláírás szerint Chase minden tőle telhetőt megtesz, hogy ne essen le, miközben próbál hat versenyt szervezni az USA-ba."

Carey ugyanis mindenképp egynél több futamot szeretne az USA-ban – igaz, Ecclestone is rendszeresen vágyott hasonlóra –, és a tervei szerint néhány éven belül valamelyik nagyváros, például New York, Miami vagy Las Vegas bekerül az F1 házigazdái közé – ez viszont nem megy simán.

Ecclestone nemrég úgy nyilatkozott, hogy szerinte a Liberty még semmit sem tett le az asztalra, a nem épp felhőtlen viszonyukat pedig tükrözi, hogy burkoltan arra kérték Mr. E-t, ne utazzon el a versenyekre. Ezzel is magyarázható, hogy a képeslapon Carey előnytelen, míg Ecclestone kedvező fényben tűnik fel, aki a rajz és a felirat szerint világszerte megtalálható barátai segítségével könnyebben boldogul. Ugyanakkor hozzá kell tenni, hogy az F1 előző ura senkit sem akar megbántani az üdvözlőkártyáival, és a 2014-es alkotással is bizonyította, hogy az önirónia sem áll távol tőle.

Bár mi nem jöttünk rá rögtön, a karácsonyfán lévő angyalfigura bizonyára az FIA elnöke, Jean Todt, aki decemberben kezdte el harmadik ciklusát a szövetség élén.

Az új menedzsment is készült meglepetéssel

Az F1 vezetői szintén egy saját készítésű humoros üdvözlőlappal kívántak kellemes ünnepeket a szurkolóknak, ezt a Twitteren tették közzé. A rajzot a pilóták és idei konfliktusaik uralják: Lewis Hamilton és Sebastian Vettel marakodik az asztalnál, a Force India versenyzői pedig egyszerre próbálják betuszkolni magukat a szűk ajtón keresztül a szobába.

Ez Esteban Ocon és Sergio Pérez több ütközésére utal, melyek miatt a csapatuk szorosabbra húzta a gyeplőt, és kénytelenek voltak egy időre megtiltani nekik az egymás elleni küzdelmet a pályán. Hozzájuk legközelebb Kevin Magnussen és Nico Hülkenberg (a két szőke fickó) látható a rajzon, akik a Hungaroringen vesztek össze egy leszorítás miatt, és az épp egy dán tévének nyilatkozó Magnussen interjúja alatt szóltak be egymásnak.

A képeslapon feltűnik még a Red Bull párosa, az emlékezetes napozószékes pózában ábrázolt Fernando Alonso, valamint a szokásos "BWOAH" kifejezését használó Kimi Räikkönen, aki végre megkapta a kormánykerekét – humoros utalás az Azeri Nagydíj újraindítása előtti percekre, amikor sikítva követelte rádión, hogy adják már oda neki az egyik fő munkaeszközét. Ezt az F1.com-on az év legemlékezetesebb rádiós szösszenetének választották a rajongók.

A karácsonyfa csúcsdísze az átdolgozott F1-es logó, a kinti hóember pedig egy kockás zászlót tart a "kezében".

Az Origo GPhírek stábja békés, boldog karácsonyt kíván minden kedves olvasójának és családjának!