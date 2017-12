Az F1 a világ egyik legszűkebb technológiai klasztere, amiben mind a tíz csapat óriási összegeket költ évente arra, hogy új fejlesztéseik révén legyőzzék riválisaikat. A legélesebb verseny a nagyvállalatok által működtetett vagy szponzorált istállók között zajlik, de a kisebbek számára is fontos, hogy a felhalmozott tudásukat megőrizzék.

Noha manapság nem az eredményeivel tűnik ki, a McLaren tíz évvel ezelőtt még az élcsapatok között volt, körülbelül ott tartottak, ahol manapság a gyári Mercedes istálló. A wokingi csapat viszont felelőtlen és becsvágyó mérnökök miatt 2007-ben hozzájutott a nagy ellenfél, a Ferrari autójának dokumentációjához. Ezért 100 millió dolláros büntetést kapott és kizárták a konstruktőr-vb-ről.

Azóta már tíz év eltelt, de kiderült, hogy az adatbiztonság még mindig problémát jelent a Formula–1-ben.

Graeme Hackland, a Williams IT-vezetője a Raconteur című kiadványnak elismerte, hogy miután 2014-ben csatlakozott hozzájuk, átvilágították a csapatot és 11 elemzést kifejezetten az adatokkal kapcsolatos visszaélésekre fordítottak a Dtex Systems bevonásával. Két esetben visszaélést is felfedeztek.

„Miután a kezdeti problémákat megoldottuk és a rendszereinket a Williams összes gépére telepítettük, tájékoztattuk a személyzetünket az új lehetőségekről és arról, hogy ez miért szükséges – magyarázza Hackland. – Sokat beszélgettünk velük arról, hogy mi a következménye a szabályzatok megsértésének, mert

nem akarjuk megkockáztatni, hogy az embereink valami szabályelleneset tegyenek, és ezért elveszítsük őket.”

Hackland példaként említette, hogy a marketingosztályon bevett gyakorlat a videók és képek másolása és újbóli felhasználása, de „piros zászló” lenne, ha így tennének aerodinamikai adatokkal is. Előfordult azonban olyan is, hogy „az emberek a saját normális munkakörükön kívül is adatokat használtak, de ezt meg tudták indokolni. Egy konkrét feladatot akartak elvégezni, de nem ismerték fel, hogy ezzel milyen kockázatnak teszik ki magukat és a vállalatot.”

A Williamsnél igyekeztek a vállalati kultúrához igazítani az IT-szabályzatot. Az adatvédelem terén az alapvető hozzáállás, hogy megbíznak az embereikben, de ellenőrzik őket. Erre azért is szükségük van, mert az F1-es csapatok nagy részével ellentétben a brit istálló még az elavult adatoat is hasznosítja más üzletágaikban (például a hibriderőforrás-fejlesztő részlegnél), azon kívül a cég jellegéből adódóan a Frankfurti Értéktőzsdének is adatokat kell szolgáltatniuk.

Minden új adatunkat meg kell védenünk, nehogy manipulálni lehessen azokat. Különösen most, hogy a gépi tanulást és az automatizálást már a versenymérnökök is használják.

Az IT-szakember rávilágított, hogy akár bizonyos döntések meghozatalát is automatizálhatják, például a versenyek alatt emberi beavatkozás nélkül lehet időzíteni a boxkiállást. Ez viszont csak akkor lehetséges, ha megbízhatunk az adataink hitelességében és azokat nem manipulálták” – utalt Hackland a külső támadások elleni felkészülés jelentőségére.