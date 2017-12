Hamilton: Nem könnyű a csapattársamnak lenni

A négyszeres világbajnok védelmébe vette Valtteri Bottast, és elárulta, ő is próbálta segíteni a küszködő csapattársát, hogy sikeres lehessen.

Megszűnt a széthúzás a Mercedes csapatánál, miután a tavalyi világbajnok Nico Rosberg visszavonult a versenyzéstől. A helyét Valtteri Bottas vette át Lewis Hamilton oldalán és egyelőre remek munkakapcsolatot ápolnak. Hamilton már a szezon kezdete előtt azt mondta, jól kijön Bottasszal és később is megőrizték a jó kollegiális viszonyt.

Ennek jegyében Bottas többször is elengedte Hamiltont a pályán, amikor erre szükség volt, de Hamilton a Hungaroringen visszaadta csapattársának a dobogós helyet, mert a verseny közben a rádión erről állapodtak meg. A brit pilóta a C More Max műsorában elárulta, hogy a háttérben is igyekszik Bottas rendelkezésére állni.

„Próbálom annyira támogatni, amennyire csak tudom. Az [Amerikai Nagydíjon] két különböző irányba indultunk el a beállítások terén, aztán megkérdeztem tőle, hogy mi a gondja és rámutattam, hogy miért nem megy jól neki. Szombatra aztán nagyjából fél másodpercet gyorsult. Elbeszélgettem vele néhány dologról, próbálok annyit segíteni neki, amennyit csak lehet” – mondta a világbajnok.

Hamilton elárulta, átérzi Bottas nehéz helyzetét a Mercedesnél.

„Ez volt az első éve a csapattal, nagyon sok részletet meg kellett jegyeznie az autó vezérlése terén. Ezt az autót nem is rá szabták és nagy nyomás nehezedett rá. Nem könnyű a csapattársamnak lenni, de ő remek partner. Amikor versenyzem, arra is gondolok, vajon Valtteri merre jár és elgondolkodom, hogy vajon mi hátráltatja őt.”

Bottas jövője egyelőre nem biztos a csapatnál, mert az idén csak a következő szezonra hosszabbították meg a szerződését és Daniel Ricciardo, valamint Esteban Ocon is szóba jöhet a helyére. Ráadásul, a többi csapatfőnök sem tartja őt túl sokra, talán azért is, mert az idén csak három futamot nyert meg és test-test elleni küzdelemben csak alkalomszerűen győzte le Hamiltont.

A brit pilóta azonban reméli, hogy Bottas a Mercedes pilótája marad 2018 után is.

„Még soha, senkivel sem tettem ilyet, de az [Amerikai Nagydíj] előtt elmondtam neki, hogy milyen szárnyállást választottam és azt, hogy a gumik nem fogják bírni – árulta el Hamilton. – Szeretném, ha sokáig velünk maradna és örülnék, ha nyerne versenyeket is. Persze, ne túl sokat, de ki akarom venni a részemet abból, hogy egymást jobb pilótákká tegyük.”