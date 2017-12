A három topcsapat legtöbb pontot gyűjtő pilótái nehezen választották ki az idei kedvenc előzéseiket, pedig volt miből válogatniuk.

Romlott a helyzet 2017-ben az előzések száma tekintetében, de így is akadtak olyan megmozdulások, amikre sokáig szívesen lehet majd emlékezni. Az FIA és a Formula–1 is külön szavazást írt ki a legszebb jelenetek felkutatására, és a mezőny három toppilótáját is megkérdezték, hogy nekik melyik volt az idei legjobb előzésük.

A legkönnyebb, de egyben legnehezebb dolga Daniel Ricciardónak volt, aki az idén is többször elkápráztatta a közönséget. A rajtbüntetésekkel és a gyengébb startpozíciókkal ugyanis csak úgy lehet dacolni, ha a versenyző a saját kezébe veszi a sorsát, nem vár boxkiállásokra, hanem megpróbál önerőből előrébb jutni.

„Túl sokból kell választani! Valtteri [Bottas] támadása mókás volt Austinban, Kimi mellé pedig szinte Monza belvárosából ugrottam be az 1-es kanyarban, az is vicces volt. Baku vízválasztó volt, úgyhogy akad pár jó emlék” – sorolta Ricciardo az előzéseit.

A mellette ülő Lewis Hamilton azt mondta, "elég rossz a memóriája", ezért az Amerikai Nagydíj előtti eseményekre már nem is emlékszik, mire Sebastian Vettel beszólt neki, hogy nem is kellett sokszor előznie. „Téged azért megelőztelek párszor, az elég is volt. Azok voltak a legizgalmasabbak” – mondta, de a Brazil Nagydíj eseményeit is csodálatosnak nevezte.

„Azokat a versenyeket élveztem a legjobban, amikor közel jártunk egymáshoz. A legrosszabb Monaco és talán Oroszország volt, ezektől eltekintve elég jó szezonunk volt.”

Vettel és Ricciardo is test-test elleni küzdelmet vívott a Kínai Nagydíjon, de az ausztrál azt mondta korábbi csapattársának, hogy ne azt válassza. „Pedig az is elég jó volt! – felelte Vettel. – Azt teljesen el is felejtettem. Azt akartam kiemelni, amikor Valtterit megelőztem Barcelonában, de talán a Daniel elleni [manőver] is szép volt.”

Noha már csak a volt versenyzők táborát gyarapítja, Christian Horner, a Red Bull csapatfőnöke is nyilatkozott az előzések témakörében. „Talán Max (Verstappen) előzését mondanám Lewis ellen, ami a Malajziai Nagydíj megnyerését hozta el számára. Ez nem sokszor kerül elő, pedig kellemes pillanat volt” – emelte ki a volt F3000-es pilóta.