Rosberg új szerepkörben lesz Lauda utódja

A korábbi háromszoros világbajnok az Abu-dzabi Nagydíj után élő adásban jelentette be, hogy többé nem lesz az RTL szakértője. Az utódja épp ott állt mellette.

Továbbra is lesz ingyenesen fogható F1-es közvetítés Németországban, miután az RTL 2020-ig meghosszabbította a szerződését a Liberty Mediával. A csatorna 1991-től minden versenyt közvetít, de már Michael Schumacher felbukkanása előtt, 1984 és 1988 között is sugárzott a futamok helyszínéről.

A felvezetőműsor egyik kulcsembere, Niki Lauda két évtized után az Abu-dzabi Nagydíj végén elbúcsúzott a közönségtől és élő adásban jelentette be, hogy a továbbiakban nem folytatja a szakértői munkáját. Az RTL két korábbi F1-es pilótával, a tavalyi világbajnok Nico Rosberggel és Timo Glockkal pótolja őt.

Rosberg ezzel új szerepkörben tér vissza az F1-be, bár a 2017-es szezon során egyszer már kipróbálta magát a brit Sky Sports szakértőjeként és a szezonzárón is szakértőként jelent meg az RTL-nél. Rosberg korábbi ellenfele, Robert Kubica menedzsereként is dolgozik, de egyelőre nem úgy tűnik, hogy a lengyel pilóta jövőre lehetőséget kap a Williamsnél.

Németország az egyik legfontosabb ország a Formula-1 számára, hiszen a motorsportoknak itt mély gyökere van és az RTL szenzációs és lojális partnerünk már hosszú évek óta

– nyilatkozta Ian Holmes, az F1 médiajogokért felelős igazgatója. – Az együttműködés meghosszabbítása a kölcsönösen gyümölcsöző és erős kapcsolatnak, valamint garantálja azt is, hogy a németországi rajongóink továbbra is ingyenes tévéadásban nézhetik a nagydíjakat” – tette hozzá Holmes, de azt nem említette meg, hogy az F1 korábban a német Sky Sportsszal is tárgyalt.

Németországban Michael Schumacher első visszavonulása óta problémás az F1 helyzete, mert hiába sikeresek a német pilóták és a Mercedes, a közönség érdeklődése a magas jegyárak és az újabb pilóták iránti érdektelenség miatt visszaesett. Schumacher idején hiába volt évente két futam is német földön, mostanában már csak kétévente rendezik meg a Német Nagydíjat.

2017-ben a versenyek átlagos nézőszáma 4,295 millió fő volt az RTL-en.

„Örömmel tölt el, hogy ingyenesen fogható tévécsatornaként mi tudtuk összerakni a legvonzóbb csomagot egy ilyen keservesen küzdelmes piacon – mondta Frank Hoffmann, az RTL programigazgatója. – Izgalmas, jövőbeli projektté akarjuk formálni ezt a hosszan tartó sikertörténetet a Formula-1-gyel. Az új tulajdonosok új korszakot kezdtek és a mi tapasztalatunk, tudásunk és innovatív erőnk is az ő oldalukon lesz.”

Máshol romlott a helyzet

Közben a Speed Week arról számolt be, hogy Olaszországban a Rai elvesztette az ingyenes közvetítés jogát, így a Ferrari hazájában már csak az előfizetéses Sky Sports közvetíti majd a versenyeket. Hasonló a helyzet Franciaországban is, ennek problémájára a korábbi négyszeres világbajnok Alain Prost mutatott rá: „Korábban 8 millióan nézték [a versenyeket] a TF1-n, de most még 750 ezren sem a kapcsolják be a digitális Canal Plus-t. Ez van, amikor minden a fizetős tévére költözik.”