Renault: Többet gyorsult a motor a vártnál, de ennek ára volt

A Red Bull sokat ostorozta a Renault a szezon során, de a gyártó állítja, az erőforrásuk többet gyorsult a vártnál. Cyril Abiteboul azonban elismerte, ennek árnyoldala is akadt.

Bár közvetlenül nem szólhattak bele a világbajnoki címért folyó küzdelembe, a Red Bull motorszállítójaként a Renault-nak is volt szerepe abban, hogy a 2010 és 2013 között szinte verhetetlen élcsapat az idén is csak három futamgyőzelemig jutott. Cyril Abiteboul többször is kénytelen volt magyarázkodni a teljesítmény és a gyenge megbízhatóság miatt.

A Renault fölött már az idénynyitó előtt gyülekezni kezdtek a viharfelhők, amikor kiderült, hogy az új MGU-K egységüket nem tudják bevetni és csak a tavalyi változattal kezdhették meg a szezont. Eleinte 3 tizedmásodperces gyorsulást írtak elő maguknak az újratervezett erőforrás révén, de Abiteboul a Motorsport.com-nak elárulta, üzemeltetési trükkök révén még többet sajtoltak ki belőle.

„Maga a motor az előző és az idei szezon vége között nagyjából 1 másodpercet gyorsult, ha a maximális teljesítménnyel járatjuk, bár ezt nem tesszük folyamatosan. Ez egyszerűen hatalmas. Nem tudtuk elkerülni, hogy ez hatással legyen a megbízhatóságra, ami a szezon nagy negatívumának bizonyult, de

amit a motor teljesítménye terén elértünk, arról tényleg, még álmodni sem mertünk.”

Abiteboul szerint a gyári csapat karosszériája terén nem ilyen egyértelmű a helyzet, de úgy vélte, Sivlerstone-tól nagyjából a negyedik legjobb autó az övék volt és a csapat is kezd egyre jobban összeállni. A Renault Sport Racing ügyvezetője azt mondta, büszkék lehetnek az idei eredményre, pedig 10 csapat közül csak a 6. helyen zártak.

„A csapat továbbra is gyarapodik a mennyiség és a minőség terén is. Címlapokon szereplő emberek és visszahúzódóbbak is csatlakoztak hozzánk, és ez pozitívan befolyásolja a szerkezetünket. Tartjuk a tervet a befektetéseink, a toborzás és a szervezet átalakítása terén, és a szponzorációk is alakulnak, úgyhogy mindent összevetve 2017 pozitív év volt” – vélte.

A Renault a szezon második felében agresszív taktikára váltott,

elcsábították az FIA korábbi műszaki vezetőjét, Marcin Budkowskit és megszerezték a Toro Rossótól Carlos Sainz-ot is, egyelőre a 2018-as szezon végéig. Ez lehetővé tette a számukra, hogy megelőzzék az olasz istállót a pontversenyben, ezzel további bevételekhez jutottak. Jövőre viszont nehezebb dolguk lesz, mert a McLaren is Renault motorokat használ majd.