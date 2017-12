Jövőre sem lesz névadó szponzora a McLarennek

Az F1-es szponzorguruként is ismert Zak Brown úgy véli, nem érdemes és nem is értékes eladni a csapat nevét egy szponzornak. Új partnereket azért várnak.

Kiment az F1-ből a névadó szponzorok divatja, az előző gazdasági világválság és a dohánygyártók távozása óta alig van istálló, ami névadó szponzori szerződést tudott kötni. Korábban bevett gyakorlat volt, hogy nagyvállalatok a csapatok neve elé vagy mögé íratták a saját cégérüket, de manapság már nem nagyon fizetnek ezért.

„Nem hiszem, hogy ebben a formában lesz névadó szponzorunk – nyilatkozta Zak Brown, a McLaren ügyvezetője. – Azt gondolom, hogy kiemelt partnereink viszont lesznek. Ha megnézzük az F1-et, senki sem emlegeti a csapat névadó partnerét, ezért nem hiszem, hogy ez sokat érne. Mi a McLaren vagyunk és nem az ABC McLaren.”

A wokingi istálló még Ron Dennis irányítása alatt kötött ilyen jellegű megállapodásokat, két ismert dohánygyártó is a névadó szponzoruk volt, majd egy telekommunikációs cég vette át a helyüket. 2014 óta azonban nem találtak partnert erre a szerepre, és Brown azt mondta, nem is nagyon akarják eladni a nevüket.

A NASCAR-ban a pilótákat kiképzik arra, hogy amikor kiszállnak az autóból, köszönetet mondjanak például a Chandon Fordnak. Az F1-ben viszont nincs ilyen, ezért mi is inkább megóvjuk a márkánkat.”

Brown már korábban elárulta, hogy a McLaren jövőre új szponzorokkal bővül, és most is megerősítette, hogy kötöttek már megállapodásokat, de egyelőre nem tudja, hogy ezeket mikor jelentik be. Azt is megjegyezte, hogy van még szabad hely az autón, és úgy vélte, ez most jó alkalom, hogy a cégek beszálljanak az F1-be.

„Mindenki nagyon izgatott. Az F1-et jó kis nyüzsgés veszi körül. A tévés nézettségek javulnak, a helyszíni látogatottság emelkedik, új a tulajdonos, van stratégiai víziójuk és az F1 is lendületben van” – vélte Brown, aki korábban különböző csapatoknak közvetített szponzorokat, egyebek mellett a Williams is nekik köszönheti a névadó szponzoruk érkezését.

A McLaren jövőre a bukdácsoló Honda helyett Renault motorokra vált,

ettől a csapat versenyképességének javulását várják. „A McLaren is lendületben van. Fernando [Alonso] nálunk maradt, itt van Stoffel [Vandoorne] és Lando [Norris] is jön felfele a ranglétrán, új motorpartnerünk lesz, úgyhogy általában azt gondolom, hátszél van mögöttünk, nem pedig ellenszélben kell haladnunk.”