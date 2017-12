Becsődölt sereghajtó autójával virágoztatnák fel az F1-et

Kutatások zajlanak a háttérben, hogy izgalmasabbá tegyék a versenyzést. Az F1 tulajdonosa mérnöki gárdát toboroz, ami a szabályok fölött állva újraírhatja azokat.

Hosszú távra tervez az F1-ben a világbajnokság kereskedelmi jogainak tulajdonosa. Ezt alátámasztja, hogy Ross Brawn sportigazgató vezetésével mérnöki gárdát verbuválnak és a háttérben, a Manor csődjét kihasználva kutatásokat kezdtek annak érdekében, hogy a jövőben az előzéseket elősegítő szabályokat írhassanak.

Ezek várhatóan a legkorábban csak 2021-től jelennek majd meg az F1-ben az új motorszabályokkal együtt, pedig nagy szükség lenne rájuk, mert a pilóták gyakran panaszkodnak arra, hogy a pályán nem tudják szorosan követni az ellenfeleiket. Képtelenek támadási közelségbe kerülni, mert a szélárnyék miatt jelentősen lecsökken az üldöző autó tapadása.

„Megvettük a Manor 2017-es autójának modelljét, mert szükségünk volt egy általános modellre, amit számítógépes áramlástani vizsgálatok [CFD] alapjaként használhatunk – nyilatkozta Ross Brawn, az F1 sportigazgatója. – Tudjuk, hogy a Manor nem volt élen járó F1-es autó, de a méretei megfelelnek a 2017-es szabályoknak, úgyhogy tudunk dolgozni vele.”

A Liberty Media szempontjából a Manor pont jókor, 2017 elején ment csődbe, majd aukciókon értékesítették az istálló megmaradt eszközeit, köztük az idei autó terveit is.

„Most tudjuk modellezni, ahogy két autó közel halad egymáshoz és már a kezdeti kutatásokat is elvégeztük. A 2017-es szezon végeztével a csapatok is odaadják nekünk a 2017-es autóik [terveit], így reprezentatívabb modellekhez is jutunk. Már elintéztük a titoktartási megállapodásokat, így kezdik átadni az anyagokat, hogy futtathassuk őket a CFD programjainkban.”

Brawn a feladathoz egy önálló mérnöki gárdát is toboroz, elmondása szerint a személyzet 75%-a már csatlakozott hozzá, de még az újévben is várhatók érkezők. Azt ígérte, hogy már 2018 elején meg tudják mutatni a munkájuk első eredményeit. „Az egyik érdekesség, hogy minket nem kötnek a CFD technológiával kapcsolatos korlátozások, míg a csapatokat igen” – mondta.

Nekik szigorú szabályokat kell betartaniuk a CFD felhasználásának mértéke és a folyamatok terén.”

„Ránk ezek nem vonatkoznak, és ez kissé felnyitotta a szemünket azzal kapcsolatban, hogy hol tart az F1 és a világ általában. A világ messze elhúzott az F1 mellett a CFD terén, ezért a nálunk meglévő kapacitás és a lehetőségek messze túlszárnyalja azt, amivel bármelyik F1-es csapat rendelkezik” – vélte a veterán szakember.