Aston Martin: Mi vagyunk a bajkeverők az F1-es motor körül

A sportautógyár ügyvezetője részleteket közölt az F1-es terveiről, de egyelőre nem tudni, hogy ezeket megvalósíthatja-e. Az FIA elnöke kitart a már aktív márkák mellett is.

A 2018-as szezon egyik meghatározó vitájának ígérkezik az F1-es motorszabályok ügye, mivel a jelenleg érdekelt gyártók tetszését nem nyerte el a tervezet, amit az FIA a Liberty Media közreműködésével kiadott. Ennek lényege, hogy 2021-től is megtartanák a V6-os hibrid erőforrást, de egyszerűsítenék azt, viszont a gyártók szerint így már teljesen új konstrukciót kellene építeni.

Az új szabályok egyik legfontosabb eleme, hogy új gyártókat is a mezőnybe csábítson, de több érdeklődő is jelezte, hogy ez csak akkor lehetséges, ha olcsóbb lesz motorokat készíteni. Közülük talán a legaktívabb az Aston Martin, ami egyelőre a Red Bull főszponzora, de hamarosan akár a beszállítójuk is lehet.

„Mi vagyunk itt a bajkeverők, de ez tetszik nekem – jelentette ki a vállalat ügyvezetője, Andy Palmer a Motorsport.com-nak. – Ha készítünk egy motort, azt nem önállóan tesszük majd. Most kezdtünk partnereket keresni. Erre technikai szempontból és a gyártás miatt is szükségünk van. Most tanulmányozzuk a helyzetet, miközben még a szabályokat variálják.”

Az álláspontunk lényege, hogy megpróbáljuk egységesíteni a motor szerkezetének alsó részét [hajtókar, rudak, dugattyúk], így egy független gyártó is vásárolhat másoktól.”

Palmer szerint az erőforrásnak ez a része nem is lényeges a fejlesztések és a gyártók közötti verseny szempontjából, és megerősítette, hogy kidobná a hőenergia-visszanyerő rendszert is. „Emberek százai dolgoznak rajta, pedig nem is releváns. Gátat szabnánk a fejlesztései költségeknek, elsősorban a próbapad munkaórái terén, ahogy ezt a karosszériával is teszik.”

A brit üzletember leszögezte, hogy bár most már nincsenek anyagi gondjaik, de az Aston Martin így sem nagyvállalat, ezért kizárta, hogy korlátlan fejlesztési versenyben vegyenek részt. „Még át kell ezt vinnem az igazgatótanácson, de értjük, hogy mibe készülünk beszállni. Eredetileg én magam is hajtáslánc mérnök vagyok, van már két profi F1-es mérnökünk és a Red Bull mögöttünk áll.”

Miközben az F1 tulajdonosa mindenképpen új márkákat akar a sportba csábítani, az FIA elnöke, Jean Todt szerint „sportszerűtlen” lenne, ha leértékelnék a most is a mezőnyben lévő gyártókat.

„Fontos, hogy a motorokba eddig befektetőket is megtiszteljük – nyilatkozta. – A [mostani erőforrás] túl bonyolult, de talán nagyon jó lépés egy következő generáció felé, ami a mostani evolúciója lesz. Ellenzem, hogy teljesen új fejlesztések kezdődjenek, szerintem használnunk kellene az eddigi tapasztalatokat, és úgy bíztatni az új belépőket, hogy közben az eddigi gyártók kihasználhassák az eddigi befektetéseiket.”