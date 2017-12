Niki Lauda a Formula–1-ben sikert sikerre halmozott, de az üzleti életben komoly csalódások is érték. Két légitársaságtól kellett pénzügyi okok miatt megválnia, a fapados flyNiki ezen a héten jelentett csődöt.

Háromszoros világbajnokként Niki Lauda a Formula–1 történetének legsikeresebb versenyzői közé tartozik, az 1976-os nürburgringi súlyos balesete és a csodával határos visszatérése után pedig a sportág emblematikus alakja lett. A versenypályától sohasem tudott hosszú időre elszakadni, manapság a Mercedes AMG F1 ügyvezetői jogkör nélküli elnökeként utazik a nagydíjakra.

Bármennyire is összefonódott azonban a neve az F1-gyel,

Lauda életében évtizedek óta fontos szerepet tölt be másik szenvedélye, a repülés is.

A versenypályán kívül is keményen dolgozott, két légitársaságot alapított, még az utasszállító repülőgépekre szóló vezetői engedélyt is megszerezte. Hosszú távon azonban egyik társaságot sem tudta fenntartani: a Lauda Air 2000-ben, a flyNiki pedig 2011-ben olvadt be egy nagyobb vállalatba, az utóbbi társaság ráadásul ezen a héten csődöt jelentett.

Már a kezdet is nehéz volt

Lauda először 1979-ben fordult a repülés felé, amikor kétszeres világbajnokként egy Brabhamnél eltöltött, csalódásokkal teli szezon közben elege lett a versenyzésből. Az osztrák a Kanadai Nagydíj edzései alatt közölte a csapatával, hogy azonnali hatállyal visszavonul, és inkább a néhány hónappal korábban, Lauda Air néven alapított légitársaságába fekteti az energiáit. A vállalkozás azonban igen nehezen indult be, kis híján még azelőtt csődbe ment, hogy megkezdhette volna a működését. Laudának 1982-ben nem maradt más választása, mint visszatérni a versenypályára, az F1-ben megkeresett pénzét pedig a légitársaság megmentésére áldozta. Közben a nagydíjakon is bizonyította, hogy még mindig az élmezőnybe tartozik: visszatérése után megnyerte a harmadik versenyét, majd 1984-ben bezsebelte harmadik világbajnoki címét a McLarennel.

Az 1985-ös idény után Lauda végleg felhagyott a versenyzéssel, a Lauda Air pedig megkezdhette az érdemi működését. Ekkor kezdtek sugárhajtású repülőgépeket üzemeltetni.

Laudának néhány éven belül sikerült felvirágoztatnia a vállalatot,

1990-re már világszerte ismertté és kedveltté vált a minőségre nagy hangsúlyt fektető társaság.

Katasztrófa és hanyatlás

A folyamatosan fejlődő Lauda Airt egy tragédia taszította hanyatlásba: 1991-ben lezuhant a társaság Bangkokból Bécsbe tartó, Boeing 767 típusú gépe, a fedélzeten tartózkodó 223 ember közül senki sem élte túl a balesetet. Bár a légitársaság közvetlen felelősségét nem állapították meg a katasztrófában, a Lauda Air a történtek után leszállóágba került.

Az eset Laudát is mélyen megrázta, egy későbbi interjúban élete legrosszabb eseményének nevezte a tragédiát.

"Sokkal jobban megviselt, mint a nürburgringi balesetem. Ráadásul hónapokig nem sikerült kideríteni, mi volt a baj, eleinte nem tudtuk, hogy konstrukciós hiba okozta" – nyilatkozta.

Lauda ekkor érezte igazán, mekkora nyomás nehezedik rá amiatt, hogy a repülőgépek oldalára az ő nevét írták fel – sokan személyesen őt hibáztatták a balesetért, az áldozatok hozzátartozói közül többen gyilkosnak nevezték. Az osztrák ettől függetlenül tovább vezette a légitársaságot, új járatokat indított, azonban egyre nagyobb pénzügyi nehézségekkel kellett szembenéznie. Végül 2000-ben mondott le tulajdonjogáról, a Lauda Air pedig beolvadt az Austrian Airlines vállalatba. A Lauda brand értékét jelzi, hogy noha a korábbi F1-es versenyző már nem vett részt a társaság irányításában, a gépek egészen 2013-ig az ő nevét viselték.

A második próbálkozás

Lauda a 2000-es évek elején a Jaguar F1-es csapatának vezetőjeként dolgozott, de a repülés világa továbbra is vonzotta, ezért

2003-ban belefogott egy új légitársaság elindításába.

A Lauda márkanév ekkor még az Austrian Airlines tulajdonában volt, ezért hivatalosan Niki Luftfahrt néven alapította meg cégét, amely később flyNiki néven vált ismertté. A társaság négy osztrák repülőtérről indított fapados járatokat európai és észak-afrikai városokba.

Az osztrák üzletember a második légitársaságával már óvatosabb volt: felkészült rá, hogy egyedül képtelen lesz életben tartani a vállalatot és már 2004-ben bejelentette, hogy együttműködési megállapodást kötöttek az Air Berlinnel. Hét évvel később Lauda ismét belátta, hogy jobban jár, ha a cége beleolvad a nagyobb társaságba. A flyNiki 2011-től az Air Berlin leányvállalataként működött tovább, és Lauda a teljes tulajdonrészét elvesztette. Az igazgatótanácsba azonban beválasztották, a gépeken pedig meghagyták a Niki feliratot.

Újabb bukás

A flyNiki sorsa idén augusztusban pecsételődött meg, amikor az Air Berlin csődöt jelentett, bár az osztrák leányvállalat még hónapokig folytatta a működését. Több vevő – köztük magánemberként Lauda is – bejelentkezett érte, az osztrák szeptemberben beszélt arról, hogy visszavásárolná egykori vállalatát, hogy megmentse a csődtől.

"Először is szeretnék belenézni a könyvelési adatokba, hogy lássam, mi változott az én időm óta.

Csak utána tudom eldönteni, van-e értelme újra átvennem a flyNikit"

– nyilatkozta az osztrák Krone Zeitungnak.

A légitársaságért azonban a Lufthansa is bejelentkezett, és sokáig biztosnak tűnt, hogy felvásárolják a flyNikit. E hét közepén azonban meglepetést okoztak azzal, hogy bejelentették: az Európai Bizottság versenyjogi tiltás miatt nem járult hozzá, hogy felvásárolják Lauda egykori vállalatát. A flyNiki így menthetetlenné vált, csütörtöktől már nem is szállítanak utasokat, és a fizetésképtelenségi eljárás megindítását is kezdeményezték.

Lauda második légitársasága is elbukott tehát, bár ahogy a Lauda Air esetében, úgy a flyNiki tulajdonjogától is évekkel azelőtt megvált, hogy a vállalat csődbe ment volna. Tény azonban, hogy míg négy évvel ezelőtt még két társaság gépei is az ő nevét viselték, Niki Lauda neve ma már egy repülőn sem tűnik fel. Kérdés, hogy ezek után lesz-e kedve és energiája belevágni egy újabb kalandba, vagy 68 évesen végleg lezárja életében a repüléssel kapcsolatos fejezetet.