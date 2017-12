A kétszeres F1-es világbajnok nem tud elszakadni a versenyzéstől, ezúttal egy 24 órás gokartversenyen vett részt, többek között Pedro de la Rosával. Csapata lemaradt a dobogóról, de legalább jól szórakoztak Dubajban.

Fernando Alonso 2017-ben többször is bizonyította a sokoldalúságát. Amellett, hogy a McLaren-Honda színeiben a 16. szezonját teljesítette a Formula–1-ben, májusban részt vett az Indianapolisi 500-as oválversenyen, novemberben a Toyota LMP1-es prototípusát vezette, majd kipróbált egy LMP2-es Ligier-t is, amellyel januárban a Daytonai 24 órás versenyen áll rajthoz. Nem titok, hogy utóbbival Alonso egy jövőbeni Le Mans-i megmérettetésre szeretne felkészülni, a héten azonban egy másik versenyre ugrott be: a dubaji hosszú távú gokartbajnokság utolsó fordulójában tette próbára a tudását.

A kétszeres világbajnok három honfitársával alkotott egy csapatot: a korábbi F1-es pilótával, Pedro de la Rosával, a gokartversenyző David Vidalesszel és régi barátjával, Ángel Burgueñóval vett részt az eseményen. Az alakulat az F1-es bajnok monogramjára utaló FA Racing néven indult. A Dubajban saját apartmannal rendelkező Alonso egyébként nem először vett részt a 24 órás gokartversenyen: két évvel ezelőtt akkori versenymérnöke, Andrea Stella és Stoffel Vandoorne társaságában nevezett.

Qué bien lo hemos pasado en las 24hrs Karting Dubái! 1.128 vueltas de risas con un gran...equipo..., digo, grupo de amigos! Momentos que no olvidaremos pic.twitter.com/sJ3eRAMh6p — Pedro de la Rosa (@PedrodelaRosa1) December 16, 2017

Míg Alonso csapata 2015-ben az összesített 11. helyen végzett a versenyen, ezúttal egy fokkal eredményesebb volt:

összetettben a 10. helyet szerezték meg, a kategóriájukban pedig negyedikek lettek.

Alonso alapesetben elégedetlen lett volna egy hasonló eredménnyel, de a dubaji viadalt ő sem vette túl komolyan.

Ha valahol rajthoz állok, nyerni akarok. De ezúttal fontosabb volt, hogy jól érezzük magunkat"

– nyilatkozta, és ezt a célt a közösségi oldalakra feltöltött fotók alapján sikerült is elérniük.

Alonso egyébként több szállal is kötődik a gokartsporthoz: a szülővárosában, Oviedóban található Fernando Alonso Múzeumban saját gokartpályája is van, ahol elsősorban gyerekeknek biztosít lehetőséget a versenyzésre, de ő maga is rendszeresen teszteli a pályát és a "száguldó sámlikat".