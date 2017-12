Mindenki tudja, hogy nem érdemes újat húzni Verstappennel

Christian Horner szerint a Red Bull versenyzője már kiharcolta a neki járó tiszteletet a mezőnyben, ezért nem baj, ha agresszívan versenyez a riválisai ellen. Verstappen úgy érzi, idén sem vezetett gyorsabban az előző évekhez képest, csak a tapasztalatából profitált.

Max Verstappen a harmadik szezonján van túl a Formula-1-ben, és egybehangzó vélemények szerint az idei volt az eddigi legerősebb éve. A világbajnokságban csak a 6. pozícióban végzett, egy helyet rontva tavalyhoz képest, ráadásul csapattársától, Daniel Ricciardótól is 32 ponttal kikapott a pontversenyben, de ezek az eredmények nem tükrözik a valós teljesítményét. A hollandot a szezon első felében számos probléma hátráltatta - 12 futam után hat kiesés állt a neve mellett, egy kivétellel mind műszaki hiba miatt. A nyári szünet után több lehetősége volt megmutatni, mit tud kihozni a Red Bull autójából, Malajziában és Mexikóban pedig a győzelmet is besöpörte.

Verstappen idei teljesítményét a csapatfőnöke,

Christian Horner is méltatta, szerinte is a 2017-es volt a holland eddigi legerősebb szezonja.

"10 pontból 9-et adnék neki erre az évre - nyilatkozta az Autosportnak. - Idén magasabb szintre emelte a teljesítményét, és minden helyzetet nagyszerűen tudott kezelni. Az időmérőkön és a versenyeken is kiemelkedően szerepelt."

Horner szerint Verstappent nemcsak a veleszületett tehetsége, hanem a munkamorálja is rendkívül erős versenyzővé teszi. "Sikerült rájönnie, mit is szeretne az autójától. Sokat dolgozott ezen, nagyon elszánt pilóta. Ebben a tekintetben Sebastian (Vettel) a mérce, de Max is hasonló elvek alapján dolgozik" - magyarázta a csapatfőnök, aki szerint a Ricciardóval szemben mutatott teljesítménye mutatja meg igazán, mennyire jól vezetett a 20 éves versenyző. "Daniel az egyik legjobb a mezőnyben, de idén Max is rákapcsolt, és Danielnek igyekeznie kellett, hogy tartsa vele a lépést."

A kockáztatás lett a védjegye

Bár Helmut Marko korábban úgy nyilatkozott, Verstappen egyetlen hibája a türelmetlensége, Horner nem ért egyet teljes mértékben a Red Bull tanácsadójával. Szerinte nem baj, hogy a holland másoknál több kockázatot vállal be a pályán, pedig idén is több pilótával koccant: Kimi Räikkönennel és Valtteri Bottasszal a barcelonai első kanyarban, Vettellel Kanadában és Mexikóban, Massával Monzában, Ricciardóval pedig a Hungaroringen ért össze, az utóbbi incidenssel ráadásul a csapattársa kiesését okozta.

"Ha sikerül egy manőver, hősként ünneplik, ha nem, akkor viszont kritizálják - mondta Hornern. - Szerintem hihetetlenül jól versenyzett idén, a türelmét pedig a számos motorhiba is próbára tette, amikor jó pozícióból kellett feladnia a futamokat. Persze vállal kockázatokat, és nagy elszántsággal versenyez, de a többi pilóta már tudja róla, hogy nem adja meg magát. Nem fog beletörődni a vereségbe, már kiharcolta ezt a hírnevet a mezőnyben. Soha nem adja fel, a nézők pont ezért találják őt ennyire izgalmasnak."

Maga Verstappen is úgy gondolja, hogy a lehető legtöbbet hozta ki az idei szezonjából, csupán egy dolgot bán: a hungaroringi ütközését Ricciardóval. "A többi rendben volt, a tempómmal sem volt gond egyik hétvégén sem. A lehetőségeinkhez képest mindig jó eredményt értünk el, nem panaszkodhatok" - mondta a holland, aki 2020-ig elkötelezte magát Red Bull mellett.

Nem gyorsabb, csak tapasztaltabb

Bár 2017-ben meggyőzőbb volt a teljesítménye,

Verstappen nem érzi úgy, hogy gyorsabb versenyzővé vált az előző évekhez képest.

"Szerintem csak tapasztaltabb lettem, ez az egyetlen, ami változott. Ez persze sokat segít, de nem hiszem, hogy a tempóm jobb lenne most. Tapasztaltabb vagyok, idősebb lettem, több versenyt tudok magam mögött, ez minden szempontból hasznos - vélekedett, majd hozzátette, soha nem gondolta volna, hogy 20 évesen, három F1-es idény után már 3 futamgyőzelmet mondhat magáénak. Addig persze nem fog megelégedni, amíg el nem éri a legfőbb célját, a világbajnoki címet - ez fontosabb számára, mint az emberek véleménye a teljesítményéről.