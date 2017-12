Majdnem 13 milliárd forintot költenek az F1-es Kanadai Nagydíj új főépületére, miután Montrealt az előző ügyvezető, Bernie Ecclestone majdnem kidobta a versenynaptárból.

Az F1-es szezon egyik közkedvelt, de ódivatú helyszíne a montreali Circuit Gilles Villeneuve, ami a világváros közelsége miatt a csapatok kedvencei között van, viszont nehezen dolgoznak a hétvége során, mert az elavult főépületben kevés a hely. Ez 2019-től várhatóan megváltozik, mert egy grandiózus, új építmény készül majd.

A pályát üzemeltető The Société du parc Jean-Drapeau (SPJD) csütörtökön, sajtótájékoztatón mutatta be az új létesítmény végleges látványtervét. A multifunkciós épület 48 millió amerikai dollárból, vagyis körülbelül 12,8 milliárd forintból újul meg, ebből 30 milliót Montreal fedez, 18 milliót pedig a tartományi minisztérium biztosít.

A Kanadai Nagydíj az ország legnagyobb sporteseménye az évben, a versenyt 1978 óta rendezik meg Montrealban, de a szervezők szerint az épület túlhaladt a tervezett életciklusán és a világbajnokság műszaki igényei is alaposan megváltoztak. Az új épületben egyszerre helyet kapnak a garázsok, a versenyirányítás és a sajtóközpont is, ellentétben a mostani helyzettel.

A fejlesztés során az akadálymentesítés és a versenyen kívüli hasznosítás is fontos szerepet kapott.

Az új épület az 1988-ban készült szerkezet helyét veszi át, az eddigi 1800 fős tetőterasz 5000 fős befogadóképességűre nő. Egyebek mellett a gépészet részeként teher- és üvegliftet is beépítenek. A három szint közül az alsón helyezik el a garázsokat és a személyzet irodáit, fölötte az irányítóközpont, a dobogó és a sajtóközpont kap helyet, egy szinttel feljebb pedig a teraszt alakítják ki.

Az építkezés rögtön a 2018-as verseny után kezdődik, és a tervek szerint 2019 áprilisában fejeződik be. A kivitelezésre vonatkozó tendert csütörtökön írták ki, és arra számítanak, hogy az olimpiai evezőspálya a munkák során is zavartalanul működhet. Elképzelhető, hogy a pályán zajló rendezvényeken sebességkorlátozást vezetnek be, de helyszínt nem tervezik lezárni.

Az F1 új tulajdonosa, a Liberty Media 2029-ig meghosszabbította a Kanadai Nagydíj szerződését,

ez viszont az idén csak formaság volt, miután Bernie Ecclestone már korábban előkészítette a megállapodást, de ennek feltétele volt az infrastruktúra fejlesztése. A Renault és a Sauber az idén már kénytelen volt helyet cserélni a paddockban, mert az enstone-i istállót zavarta, hogy a nekik kiosztott három box közé a VIP vendéglátóhelység konyhája is beékelődött volna.