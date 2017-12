A Williamsnek csak a pénz kell, Kubica is ezért került képbe

Felipe Massát nem lepné meg, ha a Williams pénzügyi okokból ejtené Robert Kubicát, de már nem foglalkozik a csapattal. Korábbi főnöke méltatta a veterán brazilt.

Az idei szezonzárón Felipe Massa úgy tűnik, végleg búcsút mondott az F1-nek, miután a Williamstől már zsinórban másodszor szorult ki. Tavaly úgy tűnt, hogy Lance Stroll váltja őt, de Valtteri Bottas váratlan távozása miatt egy évre még visszahívták, hogy legyen a kanadai pilóta mentora, az idén viszont a Williams már mindenképpen lecseréli.

Massa rossz néven vette, hogy a csapat nem szavazott bizalmat neki, és Paul di Restát, valamint Robert Kubicát is tesztelték, nyilvánosan is bírálta a csapatát ezért. A Motorsport.com-nak most kijelentette, az sem lepi meg, hogy sajtóértesülések szerint a Williams nem a lengyel futamgyőztest, hanem egy orosz újoncot, Szergej Szirotkint szerződteti.

„A csapat pénzügyi szempontok mentén halad, Kubicát is beleértve, úgyhogy nem csodálkozom – mondta Massa. – Nem tudom, mi fog történni, mert már nem követem a csapat ügyeit. Más dolgokon jár az eszem, hogy mostantól mivel fogok foglalkozni, és ezek nem az F1-hez kötődnek” – tette hozzá, de azt mondta, új csapatot és versenysorozatot még nem talált magának.

Massa úgy véli, ő a legsikeresebb brazil versenyző azok közül, akik nem lettek világbajnokok.

„Csak a világbajnoki cím hiányzik a pályafutásomból, és a brazil pilóták közül én kerültem a legközelebb ehhez azok közül, akik nem nyerték meg – utalt a 2008-as szezonzáróra, ahol néhány másodpercig ő volt a világbajnok. – Nincs miért aggódnom, befutott ember vagyok, és ez a legfontosabb. Megvalósítottam az álmaimat, és többet elértem, mint gondoltam.”

Massa idei közvetlen főnöke, Paddy Lowe, a Williams technikai igazgatója a Motorsport.com-nak elismerte, a brazil pilóta megnyerhette volna a bakui futamot, ha az autója nem hagyja cserben. „Nagy kár, hogy az utolsó évében megfosztottuk őt egy győzelemtől. Ezt mindenki sajnálja, de sajnos az autóversenyzés néha ilyen történeteket ír.”

Lowe szerint az idén nagy szükség volt arra, hogy támaszkodhattak Massára, akit világbajnok alkatnak tart.

„Sok évig a távolból figyeltem őt, de mindig is tiszteltem, ahogy vezet. Különösen 2008-ban, amikor Lewis [Hamilton] remek ellenfele volt. Akkoriban a McLarennél dolgoztam, és emlékezhetünk, hogy [Massa] átmenetileg világbajnok is volt, úgyhogy ilyen szintű pilóta. Nagyszerű volt az idén vele dolgozni, és emberként is megismerni őt.”