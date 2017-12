Szimulációs adatok alapján várhatóan a súlynövekedés és a kedvezőtlenebb aerodinamika ellenére is gyorsulnak majd a 2018-as autók.

Jelentős technikai szabályváltozások léptek életbe az F1 idei szezonja előtt, az autók és az abroncsaik szélesebbek lettek, így a mechanikai és az aerodinamikai tapadás terén is javult a teljesítményük. Nőttek a kanyarsebességek, ezért minden pályán gyorsabb lett a mezőny, sok esetben már az első szabadedzéseken körrekordok dőltek meg.

A szabályváltozások egyik célja az volt, hogy a pilóták számára újra megterhelő legyen a vezetés, a küzdelem jelentsen kihívást a számukra, mert többen is kifogásolták, hogy a tempó terén a mai F2 túlságosan közel került a királykategóriához. Sok probléma azonban így is megmaradt, előzni még mindig nehéz, túlságosan keménynek bizonyultak a gumik, és nehezek az autók.

A „súlyfölösleg” jövőre is megmarad, sőt a glória bevezetése miatt romlani is fog a helyzet, mert az FIA további 6 kg-mal megnövelte az eddig 722 kg-os minimum súlyhatárt (összehasonlításként, 2004 és 2008 között ez például 605 kg volt), és a szerkezet az aerodinamika hatékonyságát is rontani fogja, ezért Lewis Hamilton már előre aggódott, hogy buszverseny lesz az F1-ből.

A Pirelli azonban további gyorsulást vár jövőre a mezőnytől.

„A következő szezon elején már körönként 1 másodperccel kellene gyorsabbnak lenniük, és a szezon során a fejlesztés normális üteme 1-1,5 másodperc – nyilatkozta Mario Isola, a Pirelli motorsport menedzsere. – A következő év végére úgy 2 másodperccel kellene jobb tempót futniuk” – tette hozzá az olasz szakember.

A Pirelli jövőre két új gumikeverékkel, köztük a vadonatúj hiperlágy gumival bővíti a készletét, de az egész kínálatban lágyították az abroncsokat, ez is hozzáad ahhoz, hogy újra körrekordok dőlhetnek meg. Ráadásul az idén még a karosszériák fejlesztési ciklusának az elején járunk, és a glóriától eltekintve gyökeres szabályváltozás nem történik.

Ha még lágyabb gumikat használnánk, az autók még gyorsabbak lehetnének

– vélte Isola. – Azt viszont tudnunk kell, hogy a glória további súlytöbbletet jelent, és ez körönként 3-4 tizedmásodpercet lassít a súly és az aerodinamikai következmények miatt.” A Force India korábban azt közölte, hogy a glória beépítése várhatóan 14 kg-os súlynövekedést hoz, 10 kg-os különbség a pálya jellegétől függően körülbelül 0,3 másodperces eltérést jelent a köridőben.