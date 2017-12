McLaren: Ron Dennis is lecserélte volna a Hondát

Barátságban vált el a McLaren és a Honda, de Zak Brown, az istállót működtető vállalat ügyvezetője szerint elődje, Ron Dennis is leváltotta volna a japánokat.

Nehéz döntést kellett az idén meghozni a McLarennél azzal, hogy jövőre lecserélik a Honda motorokat, és még nehezebb volt úgy átrendezni az F1-es motorpiacot, hogy végül megszerezhessék a Renault erőforrásokat a Toro Rossótól, nekik pedig átpasszolják a japán gyártót. Ez az első komolyabb változás, amit Zak Brown végrehajtott, miután Ron Dennis távozott a csapattól.

Dennis 1981-ben vette át a McLaren irányítását, és a csapat legsikeresebb évtizedeit hozta, részben a Honda turbómotorjainak is köszönhetően. Ezt 2015-től megpróbálta újraéleszteni, de a japánok három év alatt nem tudtak F1-es szinten versenyképes erőforrást készíteni, és Dennis viszonya is megromlott a tulajdonostársaival.

A sarkos stílusáról híres, de nagyon sikeres üzletembert végül eltávolították a McLaren éléről és az üzletrészét is megvásárolták, így már nincs köze a vállalatcsoporthoz, de a paddockban gyakori beszédtéma volt, hogy vajon Dennis is hajlandó lenne-e a gyári, de gyenge Honda motorokat a Renault ügyfélmotorjaira cserélni.

Szerintem megtette volna

– nyilatkozta Zak Brown, a McLaren ügyvezetője a Sky Sportsnak. – Ő is itt volt, amikor tárgyaltunk erről, és szerintem Ron mindig a szívén viseli a McLaren érdekeit, ez így volt eddig is, és így lesz ezután is. Ő maga Mr. McLaren. Benne is ugyanúgy ég a tűz, mint bennünk, ami a győzelem felé hajszol minket.”

A McLaren már 2015 óta a vert mezőnyben küszködik, de a mezőny ezt továbbra sem tudja elhinni. Korábbi pilótájuk, Lewis Hamilton nemrég azt nyilatkozta a GPUpdate.net-nek, még mindig figyeli, hogy Fernando Alonso milyen eredményeket ér el, és fejlődik-e az egykori csapata. „Természetes, hogy helyük van a szívemben, mert nagyon nagy sikereket értem el velük” – mondta Hamilton.

Nagyon remélem, hogy jövőre sikeres évük lesz, és bizakodom, hogy velük is megküzdünk majd, mert a McLaren megérdemli, hogy az élen legyenek.”

„Szenzációs csapat, hihetetlen történelemmel, és nagy büszkeséggel tölt el az, amivé Ron tette az istállót. Teljesen mindegy, hogy ki ott a főnök, nekem az mindig Ron csapata marad. Remélem, hogy az új erőforrásukkal ott lesznek velünk, és [Alonso révén] még egy lenyűgöző világbajnok harcol majd velünk a győzelemért” – tette hozzá a négyszeres világbajnok.

Brown kijelentette, már a barcelonai teszteken látták, hogy az idén is bajban lesznek, és a következő hat hónap során nem győződtek meg arról, hogy 2018-ban versenyképesek lehetnek a Hondával. Ennek ellenére békében váltak el, Brown szerint a váltás mindkét fél érdekét szolgálja, és kiemelte, hogy soha sem kiabáltak vagy szidták egymást, még a háttérben sem.

Eric Boullier, a McLaren versenyigazgatója is elismerte, hogy már az előszezoni tesztek alapján betelt nála a pohár.

„Bementem a menedzsmenthez, és megmutattam az adatokat, és elmondtam, hogy nem tűrhetünk el még egy ilyen évet – idézte az F1 hivatalos weboldala. – Barcelona azt mutatta, hogy még jobban visszaestünk, és ez egyáltalán nem fért bele. Figyelmeztettem őket arra, hogy következményei lesznek annak, ha még egy évig nem lesznek eredmények és meg kell tartani az embereket.”

„Új csapatunk van, amit éppen három éve építettünk fel új és nagyszerű emberekkel, akik versengő alkatok és a győzelemhez vannak szokva. Valós veszély volt, hogy elveszítjük őket. Mindig a versenyzőkre terelődik a figyelem, mert ők a csapat arcai, de számomra az igazi veszély az volt, hogy elveszítjük az embereinket. A szezon elején erről kellett beszélnünk.”