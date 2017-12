Száműzhetik a lányokat az F1-es pályákról

A sport új tulajdonosa erősen fontolgatja, hogy szakítson a régi hagyományokkal és eltüntessék a modelleket a rajt előtt a pályákról.

Az F1 és általában az autóversenyek eddig szinte elhagyhatatlan szereplői voltak a hölgyek, akik a rajt előtt a versenyzők autóinál állva tartották a névtáblákat, napernyőket, és általában valamilyen szponzort népszerűsítettek. Napjaink trendjeihez igazodva a szokást sokan már szexistának és a nők tárgyiasításának tartják, Monacóban már férfi modellek alkalmazásával is próbálkoztak.

Ross Brawn, az F1 sportigazgatója a BBC 5 Live műsorában megerősítette, hogy a sport tulajdonosa, az amerikai Liberty Media „alaposan átnézi” ezt az „érzékeny témát”, és elképzelhető az is, hogy változásokat kezdeményeznek a témában. „Sokan tisztelik a grid girlök hagyományát, de vannak, akik úgy érzik, ez már kissé korszerűtlen, ezért foglalkozunk a témával” – mondta.

Chase Carey, az F1 elnök-vezérigazgatója szerint „minél több véleményt meg kell hallgatnunk, és olyan döntést kell hozni, ami jót tesz a sport jövőjének.” Megerősítette, hogy az F1-gyel minél szélesebb közönséget meg kívánnak szólítani, és „imádná”, ha lenne női versenyző is a mezőnyben. Noha Brawn arról beszélt, hogy a téma aktuális, Carey-t nem igazán érdekli.

Minden tiszteletem ellenére, az aktuális ügyeim között a grid girlök kérdése nincs igazán a listám elején

– mondta Carey. – Vajon ez már a múlté vagy a jövőben is meg kell tartani? Nem hiszem, hogy erről személyesen döntök majd. Lehet, hogy lesz erről véleményem, de amikor egy sportot igazgatunk, akkor a csapatokkal, egy nagyobb közösséggel és egy igen lelkes rajongótáborral kell egyeztetni. Közmegegyezés soha sem lesz, csak különböző látásmódok.”

A lányok szerepének megítéléséről erősen megoszlanak a vélemények. A Sportautó-világbajnokságban (FIA WEC) már a 2015-ös silverstone-i futam óta eltűntek a lányok a rajtrácsról, míg a Német Túraautó-bajnokságban (DTM) külön Instagram-csatornát is szántak a kirívóan öltöztetett, és a német posta által szponzorált modelleknek.

Ezt soha sem fogjuk eltalálni, modern társadalmakban élünk, és mindenre nyitottnak kell lennünk

– nyilatkozta Christian Horner, a Red Bull csapatfőnöke, aki a korábbi Spice Girlt, Geri Halliwellt vette feleségül. – A nők kulcsszerepet játszanak, és a feleségemet idézve a ’girl power’ igen erős az F1-ben. A csapatunknál magas beosztásban is sok nő dolgozik, és szenzációs munkát végeznek. Elég csak Claire Williamst megnézni. Kismamaként összeegyezteti az életét a csapat működtetésével.”

Horner megemlítette, hogy az F1-et akkor is bírálták, amikor férfi modellek jelentek meg a rajtrácson, és az is kritikákat ébresztett, amikor az Osztrák Nagydíjon gyerekek is a versenyzőkkel tartottak a pilótaparádén. Daniel Ricciardo viszont úgy vélte, a hölgyek jelenléte „hozzáad a sport vonzerejéhez”, a silverstone-i pálya igazgatója, Stuart Pringle azonban hallani sem akar erről.

Sokan azt hiszik, hogy ezzel Silverstone egyetért, de mi az egyenjogúságban hiszünk, és én nem akarom, hogy a lányom tapadós ruhákra vágyva nőjön fel

– szögezte le. – A szurkolóink és nézőink, valamint a Silverstone-ba látogató ügyfelek azt hiszik, hogy ez az egész Silverstone döntése, mert itt történik – utalt a lányok alkalmazására a Brit Nagydíjon. – Úgy hiszik, hogy elég sok múlik rajtunk, noha bizonyos esetekben megdöbbentően kevés” – magyarázta.