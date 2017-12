Fordulat jöhet Kubica ügyében, de édesapja még reménykedik

Korábban szinte biztosnak tűnt, hogy Robert Kubica visszatér az F1-be a Williamsszel, de egyre több jel utal arra, hogy a brit istállónál meggondolta magukat.

Szenzációs visszatérés küszöbéig jutott Robert Kubica, a 2000-es évek végének egyik legfelkapottabb tehetsége. A lengyel pilóta megnyerte a 2008-as Kanadai Nagydíjat a BMW Sauberrel, később a Renault-val is dobogós helyeket szerzett, 2011 januárjában azonban életveszélyes ralibalesetet szenvedett és úgy tűnt, az F1-es álmainak vége.

Kubica azonban meglepetésre az idén hatszor tesztelt a Renault-nál, a Hungaroringen az idei autót is kipróbálhatta, és bár kívülről úgy tűnt, meggyőző eredményeket produkált, a csapat inkább Carlos Sainz-ot csábította el a Toro Rossótól. Kubica ekkor a Williamshez közeledett, Nico Rosberget is felfogadta menedzserként, és itt is a megállapodás közelébe jutott.

Több külföldi lap is kész tényként kezelte, hogy Kubica jövőre a Williams versenyzője lesz, az Abu-Dzabiban megrendezett tesztet sokan már csupán formaságnak tekintették, de egy orosz újonc, Szergej Szirotkin teljesítménye meglepetésre jobbnak tűnt Kubicáénál, és úgy hírlik, a Williams pénteken őt fogja bejelenteni Lance Stroll csapattársaként.

Minden orosz motorsport-rajongó nagyon várja a Szirotkinnal és a Williamsszel kapcsolatos megerősítést a nagyon közeli jövőben

– nyilatkozta Igor Yermilin, az orosz motorsport szövetség elnöke a Sportbox-nak. – Amennyire tudom, a tárgyalások zajlanak, és Szergej menedzsmentje, valamint az SMP Racing keményen dolgozik” – mondta. Hozzátette, legszívesebben két orosz pilótát látna a mezőnyben, de elismerte, Danyiil Kvjat visszatérése „valószínűtlen.”

A lengyel pilóta édesapja, Anton Kubica még reménykedik, a WP SportoweFakty című portál szerint azt mondta: „Még mindig küzdünk, hogy Robert a Williamshez kerülhessen. Nincs még minden veszve. A Williams nagyon titokzatos, csak annyit árultak el, hogy még karácsony előtt bejelentést tesznek. Reméljük, ez kedvező lesz a számunkra.”

Ha nem őt választják, akkor is legalább elgondolkodtattuk a Williams döntéshozóit. Lépéseket teszünk, hogy Robertre szavazzanak.”

A brazil UOL csütörtökön arról számolt be, hogy Kubicának valóban volt már szerződése a Williamsszel, de a csapatnál az oroszok pénzügyi ajánlata miatt meggondolták magukat. A lap szerint 15 millió euróval szállnak be a Williamshez, ami így rutintalan pilótapárossal vághat neki a 2018-as szezonnak, mivel Stroll is mindössze egy szezont teljesített eddig az F1-ben.