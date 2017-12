Hosszú idő után először teljes jogú tagjává fogadta a GPDA-t a Formula–1. 1994 óta először valamennyi aktív F1-es versenyző tagja a pilóták biztonsági szervezetének, amely máris követeli: az F1 a jövőben is sport maradjon, ne show.

Sokkal hatékonyabban képviselheti a pilóták érdekeit az érdekvédelmi szövetségük, miután a Formula-1 tulajdonosa, a Liberty Media teljes jogú tagjává fogadta a szervezetet. Erről a GPDA (Grand Prix Drivers' Association – Nagydíj-versenyzők Szervezete) elnöke, a korábbi F1-es pilóta, Alexander Wurz számolt be.

„Az utóbbi évtizedekben, de talán a sportág történelmében is először a GPDA valamennyi F1-es pilótát a soraiban tudhat, ezért 2017 nagyon sikeres évnek számít"

– szögezte le a szervezet közleményében Wurz.

„A Formula-1 a fejlődés, a változás és bizonyos értelemben a felfordulás korszakába lépett. A versenyzők egyetértenek abban, hogy egységes formában kell képviseltetniük magukat [a sportág fórumain] annak érdekében, hogy felvehessék a harcot a hatalmi csatározásokkal és sportpolitikai szándékokkal szemben. A versenyzők immár hisznek benne, hogy az egységes fellépés alapvető fontosságú a sportág sikere érdekében" – mondta Wurz.

Az osztrákok 69-szeres GP-résztvevője reagált a Liberty újításaira is, amelyek inkább show-elemeknek nevezhetők, mintsem a sporttal kapcsolatos fejlesztéseknek. Ilyen volt az ökölvívó mérkőzések ceremóniamestereként ismert Michael Buffer bevetése, valamint a versenyzők egyesével történő bemutatása az Amerikai Nagydíjon, Austinban.

A GPDA elvárja, hogy a sport maradjon a figyelem középpontjában, továbbá azt akarjuk, hogy mindenki, aki részt vesz a döntéshozási folyamatokban, felelősségre vonható legyen a tetteiért"

– mondta Wurz.

„Mi az F1-et elsősorban sportnak és nem shownak tekintjük. Ezért van az, hogy a versenyzők sportembernek tartják magukat, nem showmannek, a versenyzés ugyanis a legalapvetőbb emberi vágyakról szól: még gyorsabban, még magasabbra jutni, még többet elérni."

Az elnök hozzátette:

Ha a sport oldal szenved, körülötte minden csak költségessé, hiteltelenné és jelentéktelenné válik. Versengést szeretnénk a pályán, de nem olyat, amit mesterségesen érnek el."

A GPDA rövid története

A GPDA eredetileg 1961-ben alakult meg Stirling Moss elnökletével, azzal a céllal, hogy a pilóták a futamszervezőkkel egyeztetve megoldás találjanak a korszak égető biztonsági kérdéseire. Később Jackie Stewart és Jody Scheckter is volt a szervezet elnöke, amely 1982-ben frakciókra szakadt. Csak Ayrton Senna halála után, 1994 májusában támasztották fel újra, Niki Lauda és Gerhard Berger irányításával. Azóta most először fordul elő, hogy valamennyi aktív F1-es pilóta egyúttal GPDA-tag is.