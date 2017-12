Sakkot adna Hamiltonnak a Mercedes, hogy ne kényelmesedjen el

Toto Wolff nem akarja, hogy a négyszeres világbajnok Lewis Hamilton túlságosan nyugodt lehessen, ezért azt várja Valtteri Bottastól, hogy megtartsa az év végi formáját.

Nagy fölénybe került Lewis Hamilton a Mercedes-csapatnál, miután korábbi csapattársa és legfőbb ellenfele, Nico Rosberg visszavonult a 2016-os világbajnokság megnyerése után. Hamilton az első ránézésre hasonló karakterű Valtteri Bottast kapta maga mellé, de a finn pilóta az idén csak három futamon győzött, és Hamilton simán bedarálta őt.

Miután a négyszeres világbajnok igazán elkapta a fonalat, Bottasnak csak a másodhegedűs szerep jutott, ráadásul a finn pilóta az autó beállításával is küszködött. Ez kapóra jött Hamiltonnak, hiszen belső ellenféllel nemigen kellett küzdenie, és többször is kiemelte, hogy jót tesz neki a csapatnál uralkodó, kedvezőbb légkör. Toto Wolff viszont ezzel nem feltétlenül ért egyet.

„Nem hiszem, hogy el kell kerülnünk a stresszes helyzeteket – nyilatkozta a Mercedes-Benz Motorsport igazgatója. – El kell fogadnunk, hogy két csapattárs rivális lesz, ha a győzelmekért és a világbajnokságért küzdhetnek. Ezzel tisztában kell lennünk, és el kell fogadjuk, hogy ez a helyzet” – tette hozzá Wolff, aki megélte Hamilton és Rosberg csatározásait is.

Hamilton 58 ponttal többet szerzett az idén Bottasnál, 13:6 arányban legyőzte őt az időmérőn, és átlagosan 0,285 másodperccel gyorsabb is volt nála szombat délutánonként.

„Nem új családot akarunk alapítani, hanem a lehető leghatékonyabb versenyistállót, és ehhez szükség van feszültségre, stresszre, zavarkeltésre, de ugyanennyire kell nyugalom, pozitív hozzáállás és gondolkodásmód is. Ahogy az életben mindenhol, itt is ezek keveréke a legjobb recept a sikerre” – vélte Wolff.

Ehhez elsősorban Bottas gyorsulására van szükség, de Wolff már most méltatta a „kemény” finnt, mert „kihúzta magát” a bajból, és nem tört meg a nehézségei ellenére sem. „Minden versenyen egyre jobban szerepelt. Brazíliában az időmérő jól sikerült, a verseny kevésbé, de tudta ezt, és kimagasló hétvégét zárt Abu-Dzabiban” – méltatta Bottast.

A finn pilóta a szezonzárón maga mögött tartotta Hamiltont, pedig a brit pilóta meg akarta nyerni a versenyt.

„Szerintem ez nagyon fontos volt, mert igen erős időmérő edzést teljesített, és a versenyt is minden pillanatban az ellenőrzése alatt tartotta. Sportszerű és tiszta verseny zajlott Lewis és közte. A verseny pozitív lendületét a télre is magával viheti a nehézségei után. Mintha pont ezt írta volna fel neki az orvos a receptre” – vélte az osztrák szakember, aki korábban Bottas menedzsere is volt.