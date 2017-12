Egy fiatal pilóta élete sem érhet kevesebbet, mint egy F1-esé

Nyomós érv az F1-es fejvédő ellen, hogy ronda, de Adrian Newey szerint borzasztó érzés, amikor gyászoló családokat lát. Nem csak az F1-esek, a fiatalok is veszélyben vannak.

Vegyes érzésekkel viszonyul a jövőre megjelenő F1-es fejvédőhöz Adrian Newey, az F1 történetének egyik legsikeresebb tervezője. A brit szakember nemrég elismerte, felelősnek érzi magát Ayrton Senna halálos balesete miatt, és azóta is megrendíti, ha súlyos sérülés történik az autóversenyeken. Ettől függetlenül nem állt ki egyértelműen a glória mellett.

„Az egyik szempontból úgy gondolom, minden jó, amivel biztonságosabbá lehet tenni egy autót – mondta a Sky Sportsnak. – Borzalmas, amikor valaki súlyosan megsérül vagy meghal. Három évvel ezelőtt részt vettem Justin Wilson temetésén, és borzasztó volt látni a gyászt a családtagok arcán. Ezért, ha [a glória] segít, hogy az autó biztonságosabbá váljon, akkor üdvözölni kell” – szögezte le.

„A bennem lakozó mérnök viszont azt mondja, hogy ez ügyetlen és csúf, úgy érzem, hogy ennél valami jobb megoldással kell előállni – mondta. – Több kutatásra lenne szükség, de egy kupolaszerű pilótafülke vizuálisan biztosan vonzóbb lenne, ám akkor már zárt karosszériás versenyről beszélhetnénk.”

A Red Bull tavaly kipróbált egy szélvédőt, és később teszteltek egy másik, hasonló szerkezetet, de végül az FIA a glóriát választotta.

„Ráadásul, a Formula-1 bármit is tesz, annak megfizethetőnek kell lennie az alacsonyabb kategóriákban is, hiszen egy Formula-4-es pilóta élete miért érne kevesebbet, mint egy Formula-1-esé? – folytatta Newey. – Ennek nem így kellene lennie. Máshol is hasznosítható megoldást kell találni, de nem odázhatjuk el azt, hogy [a glória] ronda.”

Egyetértett Newey-val a korábbi F1-es pilóta, Jean Alesi is, aki szombaton Budapestre látogatott. „Ott voltam, amikor 1994-ben Ayrton Senna életét vesztette a [San Marinói Nagydíjon], és a televíziós közvetítésben láttam Jules Bianchi 2014-es horrorisztikus balesetét a Japán Nagydíjon, amely végül a fiatal pilóta életébe került” – idézte őt az MTI.

Sokan sokféleképpen vélekednek a glóriáról, de mindenkinek meg kell értenie, hogy a nemzetközi szövetség számára mindig is a versenyzők biztonsága lesz az első, és legfontosabb szempont”

– jelentette ki Alesi, akinek fia, Giuliano az idén a GP3-ban versenyzett. A glória 2018-tól kötelező lesz az F1-ben, felkerült az új F2-es demóautóra is, de arról egyelőre nem született döntés, hogy a többi utánpótlás-bajnokságban mikor jelenik meg. Az IndyCarban továbbra is elsősorban a kupolaszerű aero-szélvédőt részesítik előnyben, de ott még a tesztelés is csak később kezdődik meg.