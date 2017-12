Räikkönen elárulta, mi lenne, ha nem versenyezne

Elismerte, szórakozásból nem jár a Ferrari múzeumába, és egyelőre azt sem tudja, hogy mikor kezdődik a tesztelés a 2018-as szezonra.

Élőben jelentkezett be Kimi Räikkönen és a Ferrari tesztpilótája, Marc Gené az olasz sportautógyár múzeumának új szárnyából, ahol Gené eleinte arról kérdezte a 2007-es világbajnokot, hogy mit szól a tárlathoz. Räikkönen elismerte, hogy csak munka miatt szokott ellátogatni oda, az új épületben is most volt először, mert ha Maranellóban jár, általában a gyárban van dolga.

Ezért az autógyűjteményt sem tudta még alaposan szemügyre venni, de az F2007 természetesen közel áll hozzá, hiszen ezzel nyerte meg az F1-es világbajnokságot, ráadásul a Ferrari a McLaren kizárása miatt akkor a konstruktőri címet is elhódította. Räikkönen néhány mondat erejéig fel is elevenítette a 10 évvel ezelőtti eseményeket.

„Egész jól kezdtük a szezont, aztán nehézségeink adódtak, és kiestünk párszor, de a szezon végén erősebbek lettünk – mondta. – A szezon közepe nem alakult kedvezően a számunkra, de tovább igyekeztünk és versenyről versenyre készültünk. Nyerni akartunk, és úgy voltunk vele, hogy utána már nem rajtunk múlik, hogy mi történik.

Az utolsó néhány futamon, például Japánban vagy Kínában néha nagyon rosszak voltak a körülmények,

de végül minden jól összejött, a csapat is tökéletesen dolgozott, és mindkét bajnokságot megnyertük. Kemény és hosszú év volt, nem is mindig a legszebb formában készültünk a versenyekre, de végül minden összeállt” – utalt arra, hogy a McLaren jogosulatlanul hozzájutott a Ferrari autójának dokumentációjához, ezért a felek folyamatosan bíróságra jártak, és végül a wokingi csapatot kizárták.

Räikkönen ezzel a Ferrari eddigi utolsó világbajnoka lett, és helyet kapott a Scuderia saját dicsőségfalán. „Persze, jó érzés, de nem igazán gondolok sokat erre. A Ferrarinál különlegesebb [sikeresnek lenni] mint a többi csapatnál. Szerintem néhány év elteltével az ember jobban ráeszmél erre” – kommentálta, majd hozzátette, a korábbi bajnokok nem sokat jelentenek a számára.

Soha sem volt igazán hősöm. Michael [Schumacher] ellen versenyeztem, el is vesztettem ellene egy bajnokságot. Talán hozzá vagyok a legközelebb, egy kicsit meg is ismerhettem őt.”

A finn pilóta később szimulátorversenyt vívott a műsorvezetővel, és megjegyezte, hogy a Ferrari ipari berendezése elég jó, a játékszoftver viszont nagyon távol áll a valóságtól. Később megkérdezték tőle, hogy mihez kezdene, ha nem autóversenyzőként keresné a kenyerét az F1-ben, de a sportban vállalhatna munkát.

„Az biztos, hogy semmi közöm nem lenne a tévéhez! Talán szerelő lennék. Ők dolgoznak a legkeményebben, mert korán érkeznek a pályára, és késő este távoznak. Mindig is azt gondoltam, hogy ha nem versenyeznék, akkor szerelnék valamilyen motorsportban. Talán ezt választanám, nem ez a legkönnyebb munka, de lehet, hogy a legérdekesebb” – mondta.

Räikkönen különböző szponzori kötelezettségek miatt egyelőre nem pihenhet, az idén viszont már nem kell versenyautóba ülnie.

„Még azt sem tudom, mikor kezdünk tesztelni! – mosolygott. – Karácsonykor a családommal maradok, aztán januárban elkezdünk készülni a következő szezonra. Ilyenkor minden eléggé felgyorsul, és véget sem ér. Az év meglepően gyorsan eltelik, de számunkra ez a normális, viszont ilyenkor jól jön egy kicsit kikapcsolni.”