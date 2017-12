A Ferrari még nem Räikkönen utódját látja az új tehetségében

Jövőre Charles Leclerc lesz az Alfa Romeo Sauber egyik versenyzője, míg Antonio Giovinazzit ismét parkolópályára tették, de a Ferrari elnöke szerint az ő ideje is eljön hamarosan.

Izgalmas tehetség mutatkozik be jövőre az F1-ben Charles Leclerc személyében. Az F2-es bajnokság idei győztese az Alfa Romeo Sauber színeiben versenyezhet majd Marcus Ericsson csapattársaként, de sokan már a Ferrari következő pilótáját látják benne, mert a monacói fiatalember az olaszok pilótanevelő programjának növendéke.

A Sauberhez is az olasz sportautógyár támogatásával került, miután Sergio Marchionne, a FIAT-Chrysler Automobiles és az Alfa Romeo márka révén utat nyitott a számára. Marchionne azonban egyelőre nem a Ferrari következő versenyzőjeként beszél róla. „Leclerc-től azt kértük, hogy 2018-ban nyújtsa a legjobbját az Alfa Romeo Sauber projektnek, aztán majd meglátjuk.”

Marchionne ismét megerősítette, hogy a Sauber jövőre a 2018-as Ferrari motort kapja majd, és a költségvetést is megemelik, de ettől függetlenül szerinte „az együttműködés első évében nem lehetnek nagy elvárásaink, viszont növekedni és fejlődni akarunk.” Türelemre intette az olaszok reménységét, Antonio Giovinazzit, aki jövőre is csak tesztpilóta lehet a csapatnál.

Giovinazzi jó srác, és csak idő kérdése, hogy lehetőséget kapjon

– nyilatkozta. – Jövőre is a Ferrari harmadik pilótája lesz, és a Saubernél is tesztprogramot teljesíthet. Megértjük, hogy a versenyzés a vágya, de pillanatnyilag nincs szabad hely. A Sauber révén megnyílt az út, hogy a pilótaakadémiánk fiataljait is elhelyezzük, de időbe telik, mire a rendszer olajozottan kezd működni.”

A Haast is átcímkézhetik

A Ferrari és az Alfa Romeo után elképzelhető, hogy az olaszok a Haas-csapatnak adott motort is átcímkézik, legalábbis Marchionne erre utalt, amikor költői kérdést tett fel magának: „Vajon lehetséges, hogy a Haasszal kötött megállapodásunk valami mássá változzon, mint manapság? A válasz potenciálisan igen” – idézte a PlanetF1.com.

Ennek az ügynek a megoldásától viszont még nagyon messze vagyunk, de ez is egy lehetőség. Meglátjuk, az idő majd megmondja.”

A portál azt is tudni véli, hogy a Maserati márka térhet vissza a Haas főszponzoraként, így az Alfa Romeo 33 éves, valamint a Maserati 60 éves távolmaradása után újabb olasz legenda térhet vissza az F1-be, igaz, ezúttal is csak partnerként. A megállapodások alaposan megerősíthetik Marchionne és a Ferrari alkupozícióját a Liberty Mediával szemben.