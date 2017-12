Hamilton: Én már nem leszek a Ferrari versenyzője

A négyszeres világbajnokot korábban többször is hírbe hozták a Ferrarival, de ő kitart a Mercedes mellett. Fernando Alonsóról is beszélt.

A legtöbb autóversenyző álma, hogy egyszer a Ferrari pilótája lehessen, és az F1 nagy alakjainak többsége meg is fordult a Scuderiánál a pályafutásuk során. Lewis Hamilton egyelőre nem tartozik közéjük, bár a Ferrari elnök-vezérigazgatója, Sergio Marchionne utalt arra, hogy korábban beszélt erről a brit pilótával.

A Ferrari egyik versenyzője a következő évek során biztosan Sebastian Vettel lesz, Kimi Räikkönen szerződése viszont szokás szerint a következő szezon végén lejár, így akár Hamilton szerződtetése előtt is megnyílna az út, a Mercedes pilótája azonban már korábban azt mondta, hogy maradna a csapatánál, és lényegében kizárta, hogy a Ferrarihoz igazoljon.

„Nem tudom elképzelni, hogy a Ferrarihoz menjek, és nem gondolom, hogy ez változni fog – szögezte le a Stuttgarter Zeitung című lapnak. – A Mercedesszel már 13 éve kapcsolatban állok, ami hosszabb idő, mint sok más munkavállaló esetében, és több, mint amit bármely más pilóta eltöltött az F1-ben [egy gyártóval]. Büszke vagyok erre, és

remélem, hogy itt fejezhetem be a pályafutásomat.”

Noha Hamiltont általában a McLaren és Ron Dennis felfedezettjének tartják, a Mercedes is mögötte áll a kezdetek óta, és az F1-ben tényleg nincs más, aki egy adott gyártó motorjaival Hamiltonnál több futamot teljesített volna. Noha sokan bírálták ezért, 2012 végén jó időzítéssel a gyári istállóhoz szerződött, azóta 5 év alatt 3 világbajnokságot nyert meg.

„Minél nagyobb nyomás nehezedik rám, minél kritikusabb a helyzet, nekem annál jobb – utalt arra, hogy jövőre a Ferrari és a Red Bull is veszélyt jelenthet a sikereire. – A Mercedes most remek formában van, és nem látok semmit, ami változtathatna ezen” – tette hozzá. Hamilton 2007-ben Fernando Alonso csapattársaként mutatkozott be az F1-ben, és

többször felmerült, hogy a Mercedesnél Alonso újra Hamilton oldalán versenyezzen, de a brit pilóta ezt kizártnak tartja.

„Ez soha sem fog megtörténni – szögezte le. – Toto [Wolff] érti, hogy egy csapat miként működik, és ezt mágnesekhez hasonlítja. Amikor két északi pólus találkozik, taszítják egymást, ezért egy északi és egy déli pólusra van szükség. Két északi pólus negatív energiát hoz létre, ahogy ez 2007-ben is történt Alonso és köztem” – magyarázta.