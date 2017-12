Orosz tehetség állhat Kubica útjába

A Williamsnél áradoztak a lengyel pilótáról az Abu-Dzabiban megrendezett teszt után, de egy fiatal orosz újonc is remekül szerepelt a közel-keleti pályán.

Az utolsó hely keresi a gazdáját a jövő évi F1-es rajtrácson, mivel már csak a Williams nem jelentette be, hogy ki lesz Felipe Massa utódja, és Lance Stroll csapattársa. A jelek arra utalnak, hogy Robert Kubica az elsőszámú esélyes, több külföldi lap is kész tényként kezelte már, hogy le is szerződtették őt, de úgy tűnik, még Kubica sem tudja, hogy jövőre versenyezhet-e.

A korábbi F1-es pilóta 2011 januárjában szenvedett életveszélyes ralibalesetet, a jobb csuklóját azóta sem tudja úgy mozgatni, ahogy előtte tehette, az idei évre viszont sikerült őt olyan állapotba hozni, hogy összesen hat tesztnapot teljesíthetett a Renault és a Williams autóival, legutóbb Abu-Dzabiban, az F1-es futam helyszínén.

Kubica ismét bizonyította felkészültségét, hosszú távokat futott az autóval, és a tempója sem lógott ki a sorból, bár ezt az eltérő gumikeverékek miatt nehéz értelmezni. A Sky Sports megpróbálta, és rámutattak, hogy bár Kubica futotta a Williams legjobb, 1:39.485-ös körét az új hiperlágy gumikkal, Szergej Szirotkin a lágyakkal is 1:39.947-et ért el, pedig ezek a gumik akár körönként 2 másodperccel gyorsabbak is lehetnek.

A teszt után az orosz fiatal kijelentette, nem napozni ment a sivatagi pályára.

„A Renault ülésében nem reménykedhetek a közeljövőben, de kiváltság, hogy a legmagasabb szinten is különböző csapatokkal dolgozhatok – utalt a Williamsre, és elárulta, Kubicával összehasonlították a köreiket, és kivételesnek tartotta, amit a lengyel pilóta mutatott a teszten, ő viszont a versenyzői ülésre pályázik. „Nagyon nehéz csupán tartalékpilótának lenni. Tudom, hogy sokat tanulok, de szükségem van az adrenalinra.”

Paddy Lowe, a Williams technikai igazgatója szintén hihetetlennek nevezte Kubica teljesítményét, ismerve, hogy miken ment keresztül. A Sky Sportsnak elismerte, hogy „ezek a sport történetének leggyorsabb autói, és a múlt héten iszonyúan versenyképes volt”, azonban leszögezte, nincs időtervük a pilótájuk megnevezésére.

Ha nem lennék biztos magamban, meg sem próbálnám. Nagyon sokan érdeklődtek, hogy miért nem próbálkoztam korábban

– majd a fejére mutatott. – A válasz itt van. Az agy okozza a nagy különbségeket. Biztosan nem lesz könnyű dolgom, de az élet maga sem könnyű, és szerintem a magabiztosságom megvan, és ez a legfontosabb. Meggyőződésem, hogy jó lenne nekem, és ez azt jelentené, hogy képes vagyok csinálni” – mondta a szerződéssel kapcsolatban.

Vettel nem tudja, mit gondoljon

A nyugdíjba küldött Felipe Massa kivételével az ellenfelek általában szívesen látnák Kubicát ismét az F1-es mezőnyben, magához képest még Kimi Räikkönen is pozitívan nyilatkozott egykori pályatársáról. Sebastian Vettel viszont egyelőre nem tudja, mit gondoljon az ügyről. „Szerintem tragikus, ami akkor vele történt” – utalt a balesetre a Sonntagsblicknek.

Őt a jövő egyik bajnokának tartották, de nem értem, hogy most miért erőlteti a visszatérést

– mondta. – Miért nem próbálta meg korábban? Számára szép történet lenne, de a dolog másik része az, hogy kellemetlenül érintené a fiatal pilótákat, akik ugyanúgy szeretnék megszerezni azt a pilótafülkét” – tette hozzá. Az ülésre valóban jelentkezett a Sauber idei pontjait szerző Pascal Wehrlein, az eddig nem túl sikeres Jolyon Palmer és a Red Bulltól elküldött Danyiil Kvjat is.