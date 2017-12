Sergio Marchionne kijelentette, az Alfa Romeo beszállása az F1-be nem azt jelenti, hogy a Ferrari meghátrált volna a jogtulajdonossal szemben.

A 2021-es motorszabályok tervezete miatt a Ferrari ismét megfenyegette az F1 jogtulajdonosát, hogy az érvényben lévő szerződések lejárta után elhagyhatják a versenysorozatot. Sergio Marchionne álláspontjához többé-kevésbé a Mercedes és a Renault is csatlakozott, majd úgy tűnt, az olasz-kanadai üzletember az Alfa Romeo révén inkább arra törekszik, hogy növelje a befolyását a sportban.

A múlt héten bejelentették, hogy az olasz autógyártó együttműködést kezd a Sauberrel, ezzel még egy olyan autógyártó csatlakozik a mezőnyhöz, ami bár a Ferraritól jogilag független, de ugyanúgy Marchionne irányítása alatt áll. A FIAT-Chrysler Automobiles vezérigazgatója leszögezte, az Alfa megjelenése nem jelenti automatikusan a Ferrari maradását is.

„A párbeszéd megkezdődött, és a továbbiakban alakulni fog – nyilatkozta az Alfa Romeo Sauber bemutatóján. – 2020-ig van időnk olyan megoldást találni, ami előnyös a Ferrari számára. A fenyegetés, hogy a Ferrari elhagyhatja a Formula-1-et, komoly. Az (Alfa Romeo) és a Sauber közti megállapodás 2020-2021 fordulóján lejár, pont akkor, amikor a Ferrari is távozhat.”

Olyan megoldást kell találnunk, ami jó a sportnak, de világosan kell látnunk, hogy akadnak dolgok, amikből nem engedhetünk.”

Marchionne itt elsősorban a jogdíjakra, és a Ferrarinak járó különleges anyagi juttatásokra gondolt, amivel az elmúlt években tőzsdei céggé átalakított olasz autógyár jelentős saját források nélkül finanszírozza az F1-es csapatát. Tavaly óta azonban az F1-nek is új tulajdonosa van az amerikai Liberty Media révén, ami átalakítaná a sportot, és megvágná a csapatok jogdíjait is.

A Red Bullnál átlátnak a szitán

Noha Marchionne továbbra is kiáll az álláspontja mellett, Christian Horner, a Red Bull csapatfőnöke a Reutersnek azt mondta, nem hiszi, hogy Marchionne „behozta volna az Alfa Romeót azért, hogy néhány év múlva kiszálljanak a Ferrarival együtt.” Úgy vélte, az Alfa megjelenése „igazolja, hogy a Formula-1 működik, és elismertséget ad, különben az Alfa márkával nem jelentek volna meg.”

A Red Bullnak fontos, hogy a Ferrarival küzdhessenek.

„A Formula-1-nek és a Ferrarinak is szüksége van a másikra – mondta. – Sok szempontból érdekházasság ez, de végül is mindkét fél a másikra van utalva. Mi is mindenképpen azt akarjuk, hogy a Ferrari a Formula-1-ben legyen. Az övék a világ egyik legnagyobb márkája, és nagyszerű a csapatuk ellen küzdeni.”

Nem Marchionne az első, aki bírálta a versenyzők bemutatását az USA Nagydíj előtt

„Ha mindent jól csinálunk, az Egyesült Államokban is relevánssá tehetjük ezt – mondta Marchionne az F1 másik, égető problémájáról. – Ha sikerül, az borzasztóan jót tesz majd a sportnak, de én ezt nagy fenntartásokkal kezelem. A fél életemet ott töltöm, és bármennyire is imádom az országot, a terjeszkedéssel nem lehet megtagadni az F1 hagyományait és történetét. Ez az igazi gondom.”

Marchionne a méltóságteljes úriemberek sportjának nevezte az F1-et,

és bár egyetértett azzal, hogy modernizálni kell a sportot, úgy vélte, hogy ezt meg kell őrizni. „Az, ahogy Austinban megrendeztük a műsort, nem olyan volt, amilyennek szerintem a Formula-1-nek lennie kell, de aki próbálkozik, néha hibázik. Szerintem sok európai visszahőkölt a történtek láttán. Középutas megoldást kell találni, ami valahogy az óceán mindkét oldalán növeli a közönség érdeklődését. Szerintem meg tudjuk csinálni, de időre lesz szükség.”