Nincs ingyen ebéd, csökken az F1-es csapatok bevétele

A sport elnök-vezérigazgatója szerint befektetésre van szükség azelőtt, hogy a sport növekedni kezdene, a bevételek viszont csökkentek az idén.

Több hónapos tapogatózás és egyeztetések után a Liberty Media elkezdte átformálni a Forma-1-et, és a korábban barátságos viszonyuk rögtön vitába csapott át a csapatokkal. A motorgyártók kiborultak a 2021-re javasolt szabályok tervezetén, és mindenkit aggaszt, hogy hosszú idő után először csökken a résztvevők között kiosztandó jogdíj összege.

Chase Carey, az F1 elnök-vezérigazgatója kijelentette, hogy „az elmúlt évek során sok dolog nem ment a megfelelő irányba, de az a látogatók és a nézők száma is növekedett, szerintem sokkal pozitívabb a hangulat. A sport friss energiát és befektetést igényelt.” Carey arra nem tért ki, hogy szerencséjükre, a Mercedesnek évek óta először akadt kihívója a Ferrari révén.

Az F1 jogtulajdonosa várhatóan 43 millió dollárral kevesebb pénzt oszt ki a csapatok között, vagyis átlagosan 4,3 millióval kapna kevesebbet mindenki, ha arányosan osztanák el a pénzt, ez nagyságrendileg Felipe Massa és Nico Hülkenberg fizetésével van egy szinten. Carey azonban leszögezte, hogy a megszorításra szükség van.

Amerikai kifejezéssel élve, nincs ingyen ebéd. Eddig nem volt meg a szervezetünk, hogy rendesen fejlesszük a sportot

– mondta a növekedéssel kapcsolatban. – Nem végeztünk kutatásokat, nem volt marketing, digitális részleg, és ha nincsenek ilyen lehetőségeink, le fogunk maradni. Egy digitális szervezet építésekor általában először költségek merülnek fel, mielőtt az ember megtérülést lát, és a kutatási képességek kapcsán is először be kell fektetni, mielőtt használhatnánk azokat.”

Carey odáig ment, hogy azt mondta: „A csapatok szempontjából mindenki ingyen ebédet szeretne, és befektetés nélküli növekedést, de a világ nem így működik. Szerintem megértik és értékelik, amit csinálunk, és sok szempontból egyetértünk abban, hogy mit kell tenni a sportért.” Azt viszont nem árulta el, hogy Bernie Ecclestone irányítása alatt mitől növekedtek az F1 bevételei.

Egyre több bírálat éri a Liberty Mediát azért, mert nem tesznek eleget a hatalomátvétel óta,

Carey viszont azt állította, hogy mindössze három alkalmazottal kezdték a szezont, és 3-4 hónappal ezelőtt álltak munkába az új részlegeik igazgatói. „Az operatív szervezetünk új, korábban nem volt ilyenünk. Pénzügyi és jogi személyzetünk volt, de azzal a szervezettel nem rendelkeztünk, ami az üzlet működtetéséhez szükséges.”

A Mercedes is morog

Niki Lauda bírálatai után Toto Wolff, a Mercedes-Benz Motorsport igazgatója is egyre kevésbé lelkes a Liberty Media tevékenysége láttán. Amikor a Kronen Zeitung arról kérdezte, mi volt számára a fénypont, amit az amerikaiak a sportba hoztak, azt felelte, „semmi”, és kijelentette: „Semmivel sem teszik jobbá a sportot az olyan erőltetett akciók, mint Michael Buffer Austinban.”

Wolff szerint a Mercedesnél nem látják a jövőképet, amit a Liberty épít.

„Senki sem tudja, hogy ez az utazás merre tart, csak azt látjuk, hogy az értékesítés és a profit meredeken zuhant” – majd azt mondta, „meglehetősen elképzelhető”, hogy a Ferrarihoz hasonlóan ők is elgondolkodnak a kiszálláson. – „Ha nem látjuk, hogy a Forma-1 mit képvisel, fel kell tennünk a nehéz kérdést, hogy hol akarunk a legmagasabb szintű autóversenyzésben részt venni.”

Komoly szponzor távozik a Ferraritól

Nem vet jó fényt a Forma-1-re az sem, hogy a Santander elhagyja az F1-et, és labdarúgó Bajnokok Ligája kedvéért szakít a Ferrarival és a McLarennel. A spanyol bank a következő három év során jelenik meg a fociban, miután 2007-2014 között a Brit Nagydíj, valamint 2011-2013 között a Spanyol Nagydíj névadó szponzora is volt.

A döntés a Ferrarinak fáj a legjobban,

hiszen 2010 óta megjelentek a csapat autóin is, és azután is maradtak, hogy Fernando Alonso visszatért a McLarenhez. A brit istálló autóin is akkor tűntek fel először, amikor Alonso 2007-ben Wokingba igazolt, az utóbbi években viszont már csak a brit leányvállalatuk maradt a csapattal, Jenson Buttont márkanagykövetként használva.

„A bank az F1-gyel kötött vállalati szponzorációs együttműködéseket is befejezi, miután ezek az elmúlt 11 év során elősegítették, hogy a Santander márka világszerte ismertebb legyen.”