Hamilton: Vettel háromszor is begőzölt a pályán

A világbajnok szerint az ellenfelének nem kell megfutamodni a gyengeségei elől, ő is átélt hasonló élményeket. Usain Bolt formájához hasonlította a szezonját.

Egészen a Szingapúri Nagydíjig nagyon szoros volt az idei egyéni világbajnokság, hiszen az elmúlt években lehengerlő formában lévő Mercedes pilótája, Lewis Hamilton az Olasz Nagydíjon tudta csak átvenni a vezetést Sebastian Vetteltől. Innen a Ferrari szezonja gyorsan romba dőlt, az utcai pályán a pilótáik egymást ütötték ki, majd folyamatosan műszaki hibáik voltak.

A szoros küzdelem miatt szükségszerű volt, hogy Vettel és Hamilton előbb-utóbb egymásnak feszüljön. Bár mindketten udvaroltak a másiknak, és sokszor dicsérték ellenfelüket, Bakuban végül elszabadultak az indulatok, amikor Vettel azt hitte, Hamilton féktesztelte őt, és törlesztésként oldalról nekiment a Mercedesnek.

Ez volt kettejük legnagyobb konfliktusa, de a Vettel számlájára írták azt is, hogy nem hagyott elég helyet Szingapúrban Max Verstappennel és Kimi Räikkönennek. Amikor felvetették Hamiltonnak, hogy Vettel fejét kétszer is eluralta a vörös köd, a BBC szerint azt felelte, hogy szerinte háromszor, arra utalva, hogy Vettel Mexikóban is szándékosan ment neki a Mercedesnek a rajt után.

Hamilton más sportokból merített inspirációt az idei győzelemhez.

„Nézzük meg Roger Federert és Rafael Nadalt – idézte a BBC. – A játék egy adott pontján az egyik kiszúrja a másik gyengeségét, még akkor is, ha az csak fél százalék. Ebből próbálnak profitálni, és ebből alakul ki a különbség. Az idén tényleg így ment ez közöttünk (Vettellel). Számomra az volt kulcsfontosságú, hogy én legyek a legstabilabb versenyző a mezőnyben.”

A post shared by FORMULA 1® (@f1) on Jun 30, 2017 at 2:22pm PDT

A Mercedes pilótája már a bakui ütközet után is elmondta, hogy kiderült számára Vettel gyengesége, most azonban kijelentette: „Nem fogom elárulni, hogy mire jöttem rá vele kapcsolatban, de önök is láthatják, és szerintem önök is észrevettek egyet, s mást vele kapcsolatban.” Hozzátette, szerinte Vettelnek nem kell megfutamodnia ettől.

Tanulni fog belőle, ahogy mindannyian tesszük

– nyilatkozta. – Nekem is voltak ilyen éveim. Évekig ő is olyan teljesen megingathatatlan volt, ahogy az idén én is. Jövőre ropogó puskákkal fog visszatérni, de nem hiszem, hogy van bármi is, amit kemény munkával ne érhetnék el. Usain Bolt is mindig lassabban indul a többieknél, aztán visszakúszik. Az én szezonom ilyen volt.”