Räikkönen: Miért kellene aggódnom Kubica miatt?

A 2007-es világbajnokot egyáltalán nem nyugtalanítja, hogy korábbi ellenfele nem teljesen ép karral akar versenyezni az F1-ben. Rubens Barrichello is viszontlátná a lengyelt.

Újabb tesztet teljesített Robert Kubica, Abu-Dzabiban ezúttal az idei Williamst vezethette, és bár a csapat menedzsmentje nem volt hajlandó értékelni az eredményeket, Paddy Lowe azt elmondta, hogy a lengyel pilóta edzettségi állapotával kapcsolatban nincs kifogásuk. Kubica 2011-ben szenvedett életveszélyes ralibalesetet, a jobb karja maradandó károsodásokat szenvedett.

Több éves rehabilitáció után azonban Kubica visszatért, eleinte a Renault-val tesztelt, most pedig a Williamsnél került közel a szerződéshez. Ezt várhatóan hamarosan annak ellenére is megkötik, hogy többen alkalmatlannak titulálták Kubicát, Felipe Massa pedig azt mondta, ő nem tudna egy kézzel F1-es autót vezetni. Kubica ezt kedden visszautasította.

Kimi Räikkönent is megkérdezték arról, hogy nem nyugtalanítja-e Kubica állapota, ő azonban a rá jellemző hozzáállással reagált: „Miért kellene aggódnom? – tette fel a kérdést. – Biztos vagyok abban, hogy Robert nem vezetne, ha nem győződött volna meg a képességeiről. Én örülök neki. Nagyszerű lenne, ha ismét találna helyet egy csapatnál.”

A Ferrari és a Williams korábbi pilótája, Rubens Barrichello is drukkol Kubicának.

„Szeretném viszontlátni Kubicát az F1-ben. Srácok, ti mit gondoltok erről?” – tette fel a kérdést az Instagramon, majd a #nagyorr hashtaget is hozzáfűzte. Kubica maga is úgy véli, sokan örülnének a visszatérésének, már csak azért is, mert ez izgalmas történet lenne az F1-ben. „Először viszont biztosítanom kell, hogy ha lehetőséget kapok, akkor felkészülten várom azt. Nem azért akarok visszatérni, hogy egy legyek a sok közül. A legjobb Robert Kubicát akarom visszahozni.”

A Williams hallgat

Paddy Lowe, a Williams technikai igazgatója Abu-Dzabiban elmondta, azért akarták újra kipróbálni Kubicát, mert „mostani autót és gumikat még nem használt, ezért persze érdekes volt, miként birkózik meg velük. Semmi gondja sem volt. Abszolút tökéletes, jól vezetett, nem panaszkodott, semmi gondja nem akadt. Minden rendben ment.”

Lowe viszont ennek ellenére sem ígérte, hogy leigazolják Kubicát, és csak akkor döntenek majd, ha minden adat a rendelkezésükre áll a jelöltjeiről.

„Az, hogy tesztelni hívtunk versenyzőket, nem jelenti azt, hogy pont velük számolunk a következő évi versenyzői ülés kapcsán. Ez egy gumiteszt volt, lehetőségünk nyílt Lance (Stroll) mellett két pilóta kipróbálására, hogy megnézzék, milyenek az új gumik. Ez volt a feladat. Persze, így a pilótákról is plusz információkhoz jutunk, de nem feltétlenül közülük választunk versenyzőt.”