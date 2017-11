Az Aston Martin minél egyszerűbb F1-es motort szeretne

Az új, 2021-es szabályok előtt biztosan nem szállnak be a Forma-1-be, és utána is csak akkor, ha az új motorok paramétereit megfelelőnek tartják.

Megkezdődtek az egyeztetések az F1 új motorformulájával kapcsolatban, ami várhatóan 2021-től jelenik meg a sportban. Az FIA és a Liberty Media a csapatok és az F1 iránt érdeklődő gyártók megkérdezésével összeállított egy tervezetet, ami rögtön felbőszítette az F1-ben most szereplő autógyárakat.

Egyebek mellett azt kifogásolják, hogy bár megmaradna a V6-os hibrid kialakítás, annyira meg kell változtatni a mostani erőforrásokat, hogy azok már új motornak tekinthetők, és a Ferrarinak az sem tetszik, hogy megnövekedne a szabványosított alkatrészek száma, így az elnökük szerint az F1-ből „globális NASCAR” lenne.

Az F1-be igyekvő gyártóknak azonban szimpatikusabb a tervezet, de Andy Palmer, az Aston Martin ügyvezetője is leszögezte a Sky Sports műsorában, hogy ő is új motornak tekinti a 2021-es V6-ost, és addig nem látja értelmét, hogy a mostani változattal is foglalkozzanak. „Hatalmas mértékű fejlesztés kellene a jelenlegi erőforrásokhoz, és

a költségek is óriásiak, különösen a turbófeltöltő hőenergia-visszanyerő rendszere miatt, amit 2021-ben kidobnak.”

Palmer elárulta, rendszeresen részt vesz a vállalata képviseletében különböző egyeztetéseken, amiket az FIA elnököl, és összeállítottak egy javaslatcsomagot, hogy mi kellene ahhoz, hogy csatlakozzanak a mezőnyhöz. Az idén a Red Bull szponzoraként érdekeltek a sportban, és arról pletykálnak, hogy később akár az istálló motorszállítójaként is bemutatkozhatnak.

A mostani erőforrások nem csak azért problémásak, mert nagyon drága a fejlesztésük, gyártásuk és üzemeltetésük, hanem azért is, mert rengeteg olyan, egyedi alkatrészt használnak, amik nem teszik jobbá a versenyzést, nem hasznosítható máshol a fejlesztésük, viszont bonyolulttá és drágává teszik az erőforrásokat.

Palmer kijelentette, az Aston Martin egyszerűbb motort szeretne.

„Lényegében annyi alkatrészt és alkotóelemet kellene egységesíteni, amennyit csak lehetne azokon a területeken, amik nem igazán befolyásolják a versenyzést. Talán el kellene dobni a hőenergia-visszanyerő turbófeltöltőket, mert óriási fejlesztést igényelnek. Úgy látjuk, koncepcionális szinten ígéretes dolgok jönnek, mert sok problémát megoldanak” – vélte Palmer.