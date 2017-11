Miamit nézhették ki az F1 amerikai terjeszkedéséhez

Az F1 képviselői november folyamán Miamiban jártak, és már féltucat különböző lehetőséget felvetettek egy utcai pálya kialakítása kapcsán.

Turisztikai gócpontokba vinne F1-es versenyeket a sport tulajdonosa, az amerikai Liberty Media, ami a januári hatalomátvétel óta egyre nagyobb léptekkel igyekszik a kívánt képre formálni a versenysorozatot. Ez pont a futamok helyszínein érezhető egyelőre a legkevésbé, hiszen a Brazil Nagydíj kivételével eddig minden rendezővel hosszabbítottak, ahol a közeljövőben lejár a szerződés.

A Forma-1 évtizedek óta keresi a megoldást arra, hogy a sport tartósan megvesse a lábát az USA-ban, hiszen hiába népszerű a kanadai és a mexikói futam is, az Egyesült Államok közönsége még mindig a NASCAR különböző bajnokságait és az Indianapolis 500-at részesíti előnyben. Az F1 ott is próbálkozott, 2012 óta viszont Austinban telepedtek le.

A Circuit of the Americas várhatóan a versenynaptárban marad, de a kontinensnyi országban további versenyekre is szükség lenne. Az időzóna miatt elsősorban a keleti part jöhet számításba, többször felmerült már egy utcai verseny lehetősége New Yorkban, most viszont a Miami Herald értesülése szerint az F1 képviselői Florida, pontosabban Miami felé vették az irányt.

A cél egy helyi verseny 2020-as megrendezése,

erről Vicente Betancourt, Miami filmért és kultúráért felelős ügyintézője számolt be. „Ez olyan, mint az autóversenyzés Super Bowlja. Remélhetőleg meg tudjuk csinálni” – tette hozzá. A lap úgy tudja, az F1 döntéshozói és mérnökei novemberben ellátogattak a városba, találkoztak a november 8-án megválasztott új polgármesterrel, Francis Suarezzel és Betancourt-ral.

Formula E futam Miamiban

„A tervezők már féltucat útvonalat összeállítottak. A nagyteljesítményű járművek az AmericanAirlines Arena, a Dodge Island mólója, a Biscayne Boulevard és a PortMiami alagút érintésével száguldanának” – írja a lap, majd Betancourt-ra hivatkozva a szerző hozzátette, hogy a PortMiami érintését később kizárták a pálya tervezői.

Betancourt és az F1 menedzsmentje a Monacói Nagydíjon kezdett tárgyalni, amikor a szakember Cannes-ba látogatott a filmfesztiválra,

majd a Liberty Media a Formula One Licensing B.V. révén, november 7-én levédette a New York-i Nagydíj, a Miami Nagydíj és a Las Vegas-i Nagydíj nevek különböző változatait. „Látnunk kell, hogy ez megvalósítható-e, és mibe kerülne nekik, hogy összehozzák. Szerintem a labda most nagyrészt az ő térfelükön van” – nyilatkozta Betancourt.

Noha a projekt még csak ötlet szinten létezik, a konzervatív Better Florida Alliance máris újsághirdetésekben tiltakozik a verseny megrendezése ellen: több hónapos építkezéssel, utcák lezárásával és zajszennyezéssel fenyegetnek, és azt emlegetik, hogy a döntéshozók az adófizetők által finanszírozott utcákból versenypályát akarnak csinálni.

Világosan megmondtam, hogy szívesen felkarolnánk ezt, de nincs rá pénzünk”

– nyilatkozta Betancourt a versennyel kapcsolatban, és Carlos Gimenez megyei kormányzó kommunikációs igazgatója, Michael Hernandez is tagadta, hogy egyeztetnének a Liberty Mediával. Miami utcáin legutóbb 2015-ben rendeztek Formula E-futamot, és a nem messze lévő Homestead-Miami Speedway-en tartják a NASCAR szezonzáróját.