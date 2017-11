A Ferrari és a Mercedes után újabb F1-es csapattal fog össze a kockagyártó. Párizsban LEGO játszóház is várja majd az érdeklődőket.

A majdnem 350 ezer kocka felhasználásával elkészített F1-es LEGO-Ferrari után a Renault is életnagyságú F1-es autót építtet a párizsi L’Atelier Renault bemutatóterem számára, ahol a francia autógyártó F1-es részvételének 40. évfordulóját ünneplik. Az alkotás holnaptól, 2017. november 30-tól látható a Champs-Élysées-n.

A Renault közleménye szerint a LEGO ezúttal a Ferrarinál is sokkal részletesebb autót készít, mert az 5,4 méter hosszú makett 600 ezer kockából áll majd. Az R.S.17-est imitáló szobor több, mint három hétig épült, igazi kerekeken gurul, a pilótafülkében használt ülést helyezték el benne, és a kormánykerék is a valódi autóból került át bele.

Az autóról természetesen fotókat is lehet készíteni, sőt az ünnepi időszakban a Mikulás is várja majd az érdeklődőket. December 9-én különböző programokat rendeznek az autó köré, ami 2018-ban is a helyszínen marad, valamint különböző játszóházakban és workshopokon is részt lehet majd venni.

Az Abu-Dzabiban zajló F1-es teszten a Mercedesnél is LEGO figurákkal játszanak,

a hungaroringi teszthez hasonlóan több mókás videó is felkerült a csapat Twitter-csatornájára, amikben a LEGO emberke dolgozott, evett vagy filmet forgatott Lewis Hamilton és Valtteri Bottas autó körül szorgoskodva. A Mercedes és a Ferrari F1-es csapata készleteket is inspirált, valamint az Audi, a Bugatti, a Chevrolet, a Ford, a McLaren és a Porsche különböző autói is elkészültek LEGO változatban.