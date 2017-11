Räikkönen: A Ferrari visszaesése csak egyszeri alkalom

A 2007-es világbajnok szerint a Ferrari súlyos veresége Abu-Dzabiban nem különös eset, a jelek viszont arra utalnak, hogy a Mercedes még mindig fölényben van.

Örömautózással zárta a Mercedes a 2017-es szezon Abu-Dzabiban, hiszen megszerezték az első rajtsor kockáit, majd Valtteri Bottas és Lewis Hamilton az erőforrással nem spórolva csatázhatott a győzelemért. Toto Wolff, a Mercedes-Benz Motorsport igazgatója elárulta, pilótái mindent beleadhattak a győzelem érdekében.

Közben a Ferrarik alaposan lemaradtak: Sebastian Vettel az első etap során valamelyest még tudta tartani a lépést, de később ő is 20 másodpercre leszakadt Hamilton mögött, Kimi Räikkönen pedig még Max Verstappent sem tudta lerázni, és csak Daniel Ricciardo kiesésének köszönhetően ért be a 4. helyen. Mégsem hiszi, hogy baj lenne a Ferrari tempójával.

„Nem gondolom. Ez csak egy egyszeri verseny volt. Nyilvánvalóan már máshol is láthattuk, hogy némely versenyeken az egyik csapat erősebb a többinél. Mi az utolsó futamon is jól akartunk szerepelni, de (a Mercedes) itt most jobb volt” – ismerte be a 2012-es Abu-dzabi Nagydíj győztese.

Jövőre mindenkinek új autója lesz, és nem hiszem, hogy aggódnunk kellene”

– tette hozzá Räikkönen, az Auto Motor und Sport azonban a Ferrari szempontjából ijesztő részleteket közölt. A két versenyző nyilatkozata alapján már eddig is tudtuk, hogy a Ferrarik túl sok üzemanyagot fogyasztottak el, ezért a verseny nagy része során spórolniuk kellett, míg a Mercedes csúcsteljesítménnyel is gond nélkül végig ért a távon.

A német szaklap azonban úgy tudja, hogy a Mercedes két versennyel ezelőtt, Mexikóban csak 89 kilogramm (120 liter) üzemanyagot használt el a megengedett 105 kg helyett, míg a Ferrari 101 kg-ot (136 litert). A Mercedesnél úgy találták, hogy inkább 10 kilóval kevesebb üzemanyaggal teljesítik a versenyt, de így is körönként 0,3 másodpercet nyernek a súlycsökkenéssel.

Ennek persze ára is volt, Hamilton akkor nehezen zárkózott fel a mezőny végéről, Bottas pedig simán kikapott Max Verstappentől,

azonban így is a 2. helyezett lett, míg Malajziában és Abu-Dzabiban a Ferrariknak a célbaérés sem volt egyszerű, ami egy 20-21 futamos bajnokság során, kiélezett küzdelem esetén akár döntő tényező is lehet az élcsapatok között. A futamon Vettel leggyorsabb köre csak 0,12 másodperccel maradt el Bottasétól, de hosszabb távon a korlátozások miatt a Ferrari szóhoz sem jutott a Mercedes ellen.