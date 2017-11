Ricciardo már karácsony előtt tárgyalna a jövőjéről

A Red Bull pilótája nem akar mindenképpen másik csapathoz szerződni, de fontos a számára, hogy a lehető legjobb autóban ülhessen.

Sebastian Vettel és Max Verstappen szerződéshosszabbítása után Daniel Ricciardo jövője az egyik legnagyobb kérdés az F1-ben. A Red Bull pilótájának a jövő év végén jár le a megállapodása a csapattal, és bár mindkét fél utalt arra, hogy szívesen folytatnák együtt a munkát, Ricciardo kijelentette, neki fontos, hogy a lehető legjobb autóba ülhessen.

„Talán a következő szerződésem alatt érem el a pályafutásom csúcsát, ezért a versenyzői képességeim mellett ebből is ki akarom hozni a maximumot – idézte az AP. – A következő 1-2 hétben biztosan beszélünk majd erről, különösen a csapattal. Még nem az ajánlatról, hanem arról, hogy 2019-ben kié lehet a legjobb autó.”

Ricciardo kijelentette, karácsonytól ki akar kapcsolódni, és eltávolodni a versenyzéstől, egy F1-es élő kérdezz-felelekben azt mondta, legalább egy hónapra a fiókba dobja a telefonját, előtte viszont már szeretne egyeztetni a Red Bullal a jövőt érintő tervekről. Konkrét szerződést viszont egyelőre nem akar kötni.

A következő évig nem fogok semmit csinálni. Ennek egyszerű az oka; van időm

– mondta. – Először is, egy évvel előre nincs nyomás rajtam, hogy aláírjak bármit is. Ez nem tiszteletlenség, csak látni szeretném, hogyan indul a szezon, hogy hol tart a Red Bull és a többi csapat is. Talán nem is lesz ajánlatom más csapatoktól, talán igen, de megéri nekem hátradőlni, és megvárni, hogy mi lesz.

„A szezon után elcsevegünk a Red Bullal, meglátjuk, hányadán állunk egymással. Nem azért távoznék tőlük, mert elegem lett belőlük. Nagyon jól kijövünk, már majdnem 10 éve vagyok velük, de szeretnék időt adni magamnak. Végtére is, a legjobb autóban akarok ülni, ez a legfontosabb, amit el kell érnem.

Jövőre a Ferrari és a Mercedes is lecserélheti a pilótáit, hiszen Kimi Räikkönen és Valtteri Bottas szerződése is lejár,

Dieter Zetsche, a Daimler AG igazgatótanácsának elnöke azonban elégedett Bottas munkájával. „Mindent megnyertünk az idén, amit csak lehetett, ezért a versenyzőkkel hihetetlenül elégedett vagyok – mondta a német Sky-nak. – A konstruktőri bajnokság megnyerése csak két nagyon erős pilótával lehetséges. Az részletkérdés, hogy van-e köztük 1-2 tized vagy ki szerzett több pole-t.”