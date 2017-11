Vadászgépek helyett űrhajók lesznek az F1-es autókból

A jövőre megjelenő glória helyett sokan jobban szerették volna, ha a vadászgépeken is használt pilótafülkék jelennek meg az F1-es autókon. Sokkal radikálisabb tervek jöhetnek.

Bár az idei szezon előtt átfogó technikai szabálymódosításokkal próbálták elérni, hogy az F1-es autók megjelenése vonzó legyen, paradigmaváltás nem történt, és jövőre várhatóan ismét romlani fog az autók megítélése a kötelezően megjelenő, szabványos fejvédő szerkezet, a glória bevezetése miatt.

Noha az F1-es pilótákat általában az aggasztja, hogy az autóikkal nehéz követni a másikat, és mesterséges segítségek, például a DRS nélkül gyakran lehetetlen előzni, sokakat érdekel az is, hogy milyen az autóik megjelenése, súlya és egyéb jellemzőik. Nekik kedvezett az FIA pénteken, amikor a versenyzői eligazításon betekintést engedtek a 2021-es szabályok tervezetébe.

A 2020-as/2021-es év fordulója vízválasztó lehet az F1-ben, hiszen új motorformulát vezetnek be, amiről már most sokat vitáznak, lejárnak a kereskedelmi szerződések az F1 jogtulajdonosa és a csapatok között, és addigra várhatóan a Ross Brawn által felállított technikai munkacsoport is olyan műszaki szabályokkal áll elő, amik átformálják a Forma-1-et, ahogy ma ismerjük.

A terv szerint a 2021-es szabályok koncepciója már az idei év végére összeáll,

ami gyökeres változást jelentene, hiszen majdnem három évvel a bevezetés előtt a csapatok már tudnák, hogy milyen autókat kellene építeniük, elképzelésük lesz arról, hogy milyen motorokkal mennek majd, azt viszont még nem fogják tudni, hogy milyen mértékben és arányban részesülnek majd az F1 bevételeiből. Ezt sokan már most kifogásolják.

A pénteki prezentációról egyelőre nem szivárogtak ki konkrétumok, a Motorsport.com azonban arról számolt be, hogy elsősorban aerodinamikai koncepciókat mutogattak a pilótáknak, közülük „futurisztikusnak” és „űrkorszakinak” nevezték a látottakat. A portál úgy tudja, hogy a terveken a pilótafülke kialakítását még mindig a glóriával álmodták meg.

Gyanítható, hogy a sokat bírált fejvédőre egyelőre nincs alternatív megoldás,

vagyis a Lewis Hamiltonnak igaza lehet, és tényleg az Abu-dzabi Nagydíj volt az utolsó, amikor valóban szép, tényleg nyitott pilótafülkéjű autók versenyeztek a Forma-1-ben. A héten zajló gumiteszteken várhatóan már a csapatok többsége valamilyen formában beveti a glória prototípusait, jövőre pedig kötelező is lesz.

Todt nem tágít a glória mellől

A mezőny a korábbiaknál nagyobb figyelmet fordított a glóriára a szezonzárón, több pilóta megkísérelte a kötelező menekülési gyakorlat teljesítését is. Valtteri Bottasról kiderült, hogy sokkal tovább tartott neki a kiszállás, mint a jövő évi szintidő, és a csapatokat az is aggasztja, hogy át kell alakítaniuk a szerelőállást, mert a pilóták a glóriától nem látják majd a bokszutcai lámpákat.

Az is kiderült, hogy a glória 14 kilogrammot ad az autó súlyához, de a minimumsúly csak 8 kg-mal növekszik, amit valószínűleg részben a pilótákon kell majd behozni.

Jean Todt, az FIA elnöke ettől függetlenül kijelentette, a glória kapcsán nincs visszaút. „A glória jön, és itt is marad – idézte a Speed Week. – Hogy miért? Mert hihetetlen értéket képvisel a biztonság terén. Megdöbbent, hogy miket írnak róla. A glória egyszerűen a Forma-1 természetes fejlődésének része. Persze, nem kell ezzel lezárni a témát. Ha jobb megoldást találunk, azt vezetjük be.”

